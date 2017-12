Matovič považuje župy za zbytočné, Obyčajní voľby ignorujú

Hnutie podľa svojho šéfa Igora Matoviča nechce konkurovať nezávislým kandidátom.

30. sep 2013 o 21:15 Soňa Gyarfašová

Samosprávu v krajoch by Igor Matovič zrušil.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

BRATISLAVA. Ako jediná z parlamentných strán svojho kandidáta na župana nepostavila opozičná OĽaNO.

Nepodporila ani žiadneho z ohlásených kandidátov.

Zrušme župy, navrhuje Matovič

„Svojho kandidáta sme nepostavili, lebo sme nechceli nezávislým kandidátom v krajoch zbytočne konkurovať,“ tvrdí šéf OĽaNO Igor Matovič.

Cieľom hnutia je podľa Matoviča kandidovať v parlamentných voľbách, kde na to nemajú nezávislí a občianski kandidáti možnosť.

Kritické hlasy, že županov nenavrhli, lebo nemajú dostatočnú členskú základňu, odmieta.

„Ak by sme proti nezávislým kandidátom postavili ďalších nezávislých pod našou značkou, bola by to schizofrénia.“

Matovič osobne považuje samosprávne kraje za zbytočnosť. „V priebehu dvanástich rokov župy majetok rozpredali a rozkradli. Môj osobný názor je, že župy by bolo najlepšie zrušiť,“ hovorí.

Dôvodom, prečo vo voľbách aspoň nepodporia niektorého z nezávislých kandidátov, je podľa Matoviča individuálne rozhodovanie členov OĽaNO. „Naši poslanci sú slobodní, takže keď budú chcieť podporiť niektorého zo župných kandidátov, nikto im v tom brániť nebude.“

Politológ: Kritizovať nestačí

„Je to slepá ulička, pretože sa tým vzdávajú nároku na výkon moci,“ hovorí politológ Ján Baránek.

„Ak chcete kritizovať a meniť veci, môžete to robiť jedine tak, že prevezmete moc v štáte so všetkými povinnosťami aj zodpovednosťou.“

Kandidáti na županov

