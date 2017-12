Vyhral Smer, extrémista Kotleba je v druhom kole

Smer získal župana v prvom kole v troch krajoch, vyhral všade okrem Bratislavy.

9. nov 2013 o 7:22 sme.sk, tasr a sita

Podrobné výsledky prvého kola volieb so zoznamom zvolených poslancov nájdete na našej mape Kandidáti Smeru na župana vyhrali v sobotňajších voľbách prvé kolo v siedmich krajoch.



Peter Chudík v Prešove, Juraj Blanár v Žiline a Jaroslav Baška v Trenčíne získali viac ako polovicu hlasov a stali sa županmi.



Ďalší štyria kandidáti Smeru vyhrali 1. kolo s výrazným náskokom a sú preto favoritmi druhého kola.



Prekvapením volieb je úspech extrémistu Mariana Kotlebu, ktorý v Banskobystrickom kraji odsunul Ľudovíta Kaníka na tretie miesto a môže sa tak zúčastniť druhého kola volieb župana.



Jediný pravičiar, ktorý vyhral prvé kolo a môže získať post župana, je Pavol Frešo v Bratislavskom kraji. V druhom kole sa stretne s Monikou Flašíkovou - Beňovou.



Voliť prišlo 900-tisíc ľudí, čo je 22,7 percenta oprávnených voličov.

01:34 Prešovský krajský predseda Smeru Stanislav Kubánek sa po potvrdení volebného víťazstva rozplakal a objal staronového župana Petra Chudíka. "Bez vás by som to nedokázal," ďakoval Chudík svojmu štábu. Vedúca odboru kultúry PSK Eva Arvayová mu v oslavnej atmosfére zaspievala "Mnohaja ľita".

01:25 Súboj o druhé kolo bol v Trnave tesný. Na druhého Ivana Uhliarika (KDH, SDKÚ) sa dotiahli József Berényi (SMK, OKS) a József Nagy (Most). O druhom mieste rozhodovali desatiny percent. Víťaz Tibor Mikuš (nezávislý s podporou Smeru, SNS a KSS) chce pred druhým kolom požiadať o podporu maďarské strany.



01:24 "Tieto voľby budú najbližšie dva týždne ešte o politike, až potom to bude stále viac o reálnych programových riešeniach," uviedol Frešo. "Bratislava sa jasne vyjadrila a dala najavo, že tu je silný stredo-pravý volič. Podporou kandidátky spojených siedmich strán vyslal volič jasný signál ako si predstavuje fungovanie pravice."

01:22 Peter Chudík obháji post prešovského župana už v prvom kole. Pri zrátaných 97 percentách okrskov má 54,26 percenta hlasov, Ján Hudacký 29,84. Ako staronový prešovský župan, poďakoval sa voličom.

"Dostávam každé štyri roky vysvedčenie od voličov a teší ma, že je stále lepšie a lepšie," povedal Chudík. Straníckemu kolegovi prišiel zablahoželať do Prešova aj predseda parlamentu Pavol Paška, ktorého mrzí slabá volebná účasť a prekvapili ho výsledky volieb v Košiciach a v Banskej Bystrici.



01:21 V Košickom kraji sa zdá, že do regionálneho parlamentu sa nedostane ani jeden zástupca SMK a Most-Híd. Obidve maďarské strany podporili kandidatúru Zdenka Trebuľu.



01:15 Niekoľko minút pred jednou hodinou prišiel Pavol Frešo medzi novinárov. Vo vyjadreniach a hodnoteniach bol zdržanlivý, chce počkať na oficiálne výsledky. V štábe vládne dobrá nálada, všetci sa dobre bavia a vtipkujú.



01:12 V Nitrianskom kraji bude druhé kolo volieb župana. Po sčítaní 98 percent okrskov má Belica zo Smeru len 46 percent hlasov. Belica za jeden z dôvodov, prečo sa nestal županom už v prvom kole, označil aj rozpad slovenskej koalície.

01:10 Televízia TA3 končí živé vysielanie ešte predtým, ako sú známe definitívne výsledky.



00:51 Vysoký zisk Mariana Kotlebu prekvapil aj kandidáta Smeru Vladimíra Maňku. „Extrémisti ukazujú jednoduché čierno-biele riešenia. Nesmieme to podceňovať,“ povedal.



"Výsledok Kotlebu je odrazom katastrofálnej ekonomickej situácie, ale najmä absolútnej krízy morálky," myslí si riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. ( viac na bystrica.sme.sk

01:08 Peter Chudík zrejme obháji post prešovského župana už v prvom kole. Zrátaných je 94,21 percenta okrskov, Chudík má 54,16 percenta, Hudacký 29,93.



01:01 O výsledkoch v trnavskej župe je prakticky rozhodnuté. Po spočítaní takmer všetkých hlasov má Tibor Mikuš. 42,6 percenta a Ivan Uhliarik 19,7 percenta. O županovi rozhodne druhé kolo.



00:59 Krajcer poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli voliť. Či podporí v druhom kole Freša nepovedal. „Nemôže to byť len moje rozhodnutie.“ Hovorí, že informácie z posledných týždňov o šafárení na župe nie sú pozitívne.

00:57 "Bratislava chce stredopravého župana," hovorí Frešo naživo v TA3. V prípadnom druhom kole očakáva podporu od Daniela Krajcera. Programové prieniky vidí aj s Oskarom Dobrovodským a Jaroslavom Paškom.



00:54 Beňová vo vzťahu k výsledkom hovorí o prekvapení, tvrdí však, že sklamaná nie je. Hovorí, že stratégiu v kampani by nemenila. "Naša stratégia bola dobrá, pozitívna, konštruktívna a neútočná." O tom, že sa proti nej viedla antikamapaň zopakovala niekoľkokrát.

O premiérovi hovorí, že sa zapojil do jej kampane maximálne. "Mali sme mítingy v Istropolise. Neviem, čo by sme ešte viac mali urobiť, aby sa zapojil." Do kamier sa usmieva, ale oči sa jej lesknú od sĺz. "Ja som optimista." O tom, čo bude robiť v prípadnom druhom kole, zatiaľ nehovorí. 00:50 V Prešovskom kraji ostáva zrátať 15 percent okrskov. Chudík (54,55 percenta) je čoraz bližšie výhre už v prvom kole. Na štábe Hudackého (29,73) ešte veria, že pre nich môžu zahrať výsledky z veľkých mestských okrskov. V Chudíkovom štábe už priniesli basu šampanského, chystá sa oslava. 00:44 Volebný štáb a budúci župní poslanci v regionálnej kancelárii SDKÚ sa zišli pred televízorom a sledujú rozhovory z ostatných centrál. O vtipné poznámky nie je núdza. K výsledkom sa zatiaľ stavajú zdržanlivo.

00:40 Monika Flašíková-Beňová prišla medzi novinárov. Priznáva, že to vidí na druhé kolo. "Ak bude, bude, ak nie, tak sláva víťazovi, česť porazeným."

"Je to výsledok obrovskej antikampane. Neviem. Neviem, či budem objektívna. Treba počkať na záver," povedala Flašíková-Beňová. S Robertom Fica sa ešte nerozprávala. Teraz sa za ním "zastaví" a opýta sa ho, ako to vidí.

00:31 Pavol Frešo v regionálnej kancelárii SDKÚ už dlhšiu dobu nie je. Odišiel domov, okrem iného aj kvôli deťom, ktoré išiel uložiť spať. Je však už na ceste naspäť, doraziť by mal o pár minút.

00:30 Po sčítaní 60 percent hlasov sa v Žiline rozdiel medzi Blanárom a Mikolášikom zmenšuje. Kandidát Smeru má 52,6 percenta, kandidát pravice 29,3, nemusí tak vyhrať už v prvom kole.

00:29 Už vyše 70 percent okrskov je zrátaných v Prešovskom kraji. Boj o druhé kolo začína gradovať. Chudík má 54,62 percenta, Hudacký 29,84 percenta.

0:29 Nitriansky Milan Belica prišiel medzi novinárov po opakovaných žiadostiach od médií. Nepovedal vôbec nič, vyjadrí sa, až keď bude sčítaných aspoň 90 percent hlasov. "Keď to bude aktuálne, prídem medzi vás," povedal a odišiel.

00:23 V Banskej Bystrici sčítali už polovicu hlasov. Kotleba sa stále drží na druhom mieste, jeho zisk presahuje 20 percent. Prvý Maňka má 52 percent.

00:22 V Košickom kraji vedie Trebuľa (45,55) nad Bauerom (25,76) už o takmer 20 percent. Zrátaná je vyše polovica okrskov.

00:09 Okrem vína a kávy ponúkajú v Smere u Flašíkovej-Beňovej novinárom aj kolu. Je na nej nápis Zlatíčka.

00:08 O trnavskom županovi zrejme rozhodne druhé kolo volieb. Po sčítaní takmer polovice hlasov má Tibor Mikuš (nezávislý s podporou Smeru, SNS, KSS) 46,5 percenta. Druhý je Ivan Uhliarik s vyše 23 percentami (KDH, SDKÚ).

00:05 Kandidát pravice Lohyňa porazil Bašku zo Smeru aspoň v niektorých prievidzských okrskoch.

00:03 Sčítaných je 35 percent hlasov, Maňka by stále s 52 percentami vyhral v prvom kole. Kotleba mierne klesol, ale stále má 20,4 percenta. Tretí Kaník doposiaľ získal 13,5 percenta hlasov.

23:59 Krajcer si skracuje čakanie prezeraním výsledkov z iných krajov. Zaujíma ho najmä, kde zatiaľ vedú „Smeráci." Sám má zhruba 12 percent.

23:55 Premiér Robert Fico prišiel do centrály Smeru, z auta sa ponáhľal rovno do budovy. Medzi novinárov sa mu zatiaľ nechce.

23:51 Na štábe Smeru je v Prešove podstatne viac ľudí ako u pravicového kandidáta, pretože sa čaká Chudíkovo víťazstvo. V štábu pravice zaznel hlas o tom, že ak už prehrávajú aj v prešovských okrskoch, je to pre Jána Hudackého zle.

23:50 Favorit na budúceho trenčianskanskeho župana Baška má zatiaľ v porovnaní s kandidátmi v iných krajoch najväčší náskok pred svojimi konkurentmi. Druhého Jozefa Lohyňu od neho delí až 42 percent hlasov.

23:48 Pomer hlasov medzi kandidátmi v Banskej Bystrici sa ani po sčítaní 20 percent hlasov nemení. Maňka sa drží nad 50 percentami, Kotleba nad 20.

23:48 V Košickom kraji sa čísla Zdenka Trebuľu čoraz viac blížia k päťdesiatim percentám (43,2). Druhý Rudolf Bauer má zatiaľ 26,4 percenta. Zrátaných je 21 percent okrskov.

23:47 Peter Chudík prišiel medzi novinárov, posunul termín brífingu so slovami: "Počkajme si." V Prešovskom kraji je zrátaných 31 percent okrskov, Chudík výrazne vedie (58 percent) pred Hudackým (27 percent).

23:45 Vo voľbách poslancov Bratislavského kraja vedú zatiaľ mená známe skôr z regionálnej politiky ako primátor Pezinka Oliver Solga, starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, či starostka Podunajských Biskupíc Alžbeta Osvoldová. V Starom Meste vedie Ondrej Dostál.

23:42 Kandidáti na župných poslancov za Smer z Trenčianskeho okresu čakajú spolu s Baškom. Nálada je dobrá, ale napätie je citeľné. Pozvanie dostali aj kandidáti z ostatných okresov, ale nedorazili.

23:41 Smeráci v Nitre vytesnili novinárov do prázdnej zasadačky na župnom úrade. Ako čaká Smer a KDH na výsledky, nie je jasné. V budove je ticho, Belica sa neukázal.

23:41 V Bratislavskom kraji majú spočítaných 15,5 percenta okrskov. Pavol Frešo má vyše 49 percent, Monika Flašíková 26,2, Daniel Krajcer 11,3.

23: 39 Po sčítaní 20 percent hlasov klesla v Trnave podpora Tibora Mikuša na 44 percent. V druhom kole by tak súperil s Ivanom Uhliarikom, ktorý má nad tretím kandidátom Józsefom Nagym náskok vyše 10 percent.

23:38 Po sčítaní takmer 11 percent hlasov vedie v Banskobystrickom kraji s 51,8 percentami Vladimír Maňka (Smer). Druhý je Marian Kotleba (ĽSNS) s 20 percentami, tretí Ľudovít Kaník (SDKÚ) s 13 percentami.

23:37 Po sčítaní ôsmich percent hlasov vedie s 57,9 percentami hlasov Juraj Blanár (Smer). Druhý je s 25,8 percentami pravicový kandidát Miroslav Mikolášik (KDH, Most, SDKÚ, SaS). Účasť je zatiaľ okolo osemnásť percent.

23:28 Ústredná volebná komisia rieši aj podnet na nezávislú kandidátku na poslankyňu Trenčianskeho kraja, ktorej malo financovať kampaň mestské zastupiteľstvo. Komisia meno kandidátky neprezradila, ale postúpila podnet prokuratúre a kontrolórovi mesta na prešetrenie.

23:23 Baška dorazil do trenčianskej centrály Smeru. Zatiaľ je spokojný. "Ale spýtajte sa ma o hodinu," dodal.

23:18 V Košickom kraji je zrátaných desať percent okrskov. Vedie Trebuľa (41 percent), druhý je Bauer (28 percent). Ďalší kandidáti na župana výrazne zaostávajú.

23:14 Podľa prvých výsledkov vedie v Trnave doterajší župan Tibor Mikuš. So ziskom nad 50 percent by k potvrdeniu vo funkcii nepotreboval druhé kolo.

23:13 Ak by voľby skončili po spočítaní 2,5 percenta obvodov, šiesti župani by boli zvolení v prvom kole.

23:10 Podľa priebežných výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR je Bratislavský kraj na treťom mieste čo sa týka účasti. Voliči boli aktívnejší v Prešovskom a Nitrianskom kraji.

23:09 V Košickom kraji je zrátaných necelých 5 percent okrskov. Na čele sa vyprofilovala s náskokom dvojica Zdenko Trebuľa (41 percent), Rudolf Bauer (28 percent).

23:06 Vo voľbách predsedu Prešovského kraja je zatiaľ na prvom mieste Peter Chudík (Smer), ktorý získal 60,79 percenta odovzdaných hlasov. Na druhom mieste sa nachádza Ján Hudacký (KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd) s 26,17 percenta. V PSK je zatiaľ spočítaných 4,58 percenta okrskov. Volebná účasť podľa priebežných výsledkov dosahuje 23,24 percenta.

22:50 Vo Veľkom Cetíne v Nitrianskom kraji má Galbavý 130 hlasov, Belica 36. "Ale im v tom robíme bordel," teší sa muž z Galbavého štábu.

22:40 Už prvé čísla naznačujú, že o post prešovského župana sa pobijú podľa očakávania Peter Chudík a Ján Hudacký.

22:39 "Yes," vykríkol muž v nitrianskom štábe Tomáša Galbavého. Výrazne vyhral jeden z okrskov v novozámockom obvode. V štábe žartujú o tom, že účasť na vínnom festivale bola vyššia ako vo voľbách. Vtipkuje aj Galbavý. Má tortu v tvare podkovy pre šťastie.

22:35 Prešovský kandidát na župana Ján Hudacký reagoval na slabú volebnú účasť: "Účasť je pre mňa sklamaním, čakal som, že problémy tohoto kraja trápia viac ľudí. Môj osobný názor je ten, že nízka účasť pomôže viac môjmu protikandidátovi, ale bol by som rád, keby to bolo naopak."

22:34 „Nemôžme mať veľké oči," hovorí Daniel Lipšic (Nova). Vraví, že sa výsledkov neboja, lebo ide len o ich prvé voľby.

22:30 Flašíková Beňová sa chváli, že už takmer rok nefajčí. Freša bozkávajú mladé dievčatá. Prečítajte si, čo kandidáti píšu na Facebooku.

22:19 Juraj Droba z Krajcerovho tímu hodnotí tieto voľby ako súboj Dávida s dvomi veľkými Goliášmi, jedným je veľká pravicová koalícia, druhý je Smer. „Čokoľvek nad 20 percent pre Dana Krajcera bude obrovský úspech pre stranu Nova.“

22:11 "Vitajte, výnimočne si užívam, že dnes to nie je o mne," prichádza medzi novinárov v štábe Moniky Flašíkovej-Beňovej vysmiaty Robert Kaliňák. "Druhé kolo? Načo by bolo druhé kolo, Monča to dá," žartuje. Potom už vážnejšie odhaduje, že druhé kolo bude.

Flašíková-Beňová avizovala, že premiér Robert Fico príde do centrály pred polnocou.

22:00 Volebné miestnosti definitívne uzavreli, prvé priebežné výsledky by sa mali objaviť okolo 22.30.

21:57 Dnešné voľby predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov sa zdajú predsedovi Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Štefanovi Škrabákovi najpokojnejšie, aké počas svojho niekoľkoročného pôsobenia vo volebných komisiách zažil. "Neviem, či to bolo tým upršaným počasím, ale zdá sa mi, že toto boli najpokojnejšie voľby," povedal po večernom rokovaní ÚVK. Volebnú účasť odhadnúť nevie, predpokladá, že vysoká nebude.

21. 55 V Nemeckej spojili voľby s referendom o odvolaní starostu., úspešné zrejme nebude. Účasť však preto bola vyššia, v prvom okrsku odvolilo 300 zo 770 oprávnených voličov.

