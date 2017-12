Jahnátkovi ľudia nesúťažili, na konkurzoch bol vždy jediný uchádzač

Ministrov syn stavia atómku

Andrej Jahnátek pracuje v pološtátnej firme, ktorá ide stavať novú jadrovú elektráreň. Šéfuje mu brat Jaromíra Čižnára.

BRATISLAVA. „Nikdy som sa nevyjadroval k mojim rodinným príslušníkom ani k príslušníkom širšej rodiny, neurobím to ani v tomto prípade,“ takto odpovedal minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek na otázky o tom, čo robí jeho 31­ročný syn Andrej, ktorý si v Malom Lapáši postavil rozľahlú luxusnú vilu za stovky tisíc eur.

Podľa zistení SME syn pracuje pre Jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska (JESS).

Jej 51-­percentným vlastníkom je štátna Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) a 49 percent akcií vlastní český pološtátny ČEZ. Podľa poslednej výročnej správy má 36 zamestnancov.

Cieľom firmy je postaviť novú jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach za niekoľko miliárd eur.

JESS potvrdil, že Andrej Jahnátek u nich pracuje ako referent od roku 2010, keď ho vybrali v štandardnom výberovom konaní. Počet ďalších uchádzačov neuviedli.

Ľubomír Jahnátek bol v roku 2010 ministrom hospodárstva, pod ktorý patrí JAVYS, a osobne sa angažoval v projekte novej atómky. „Zásadne vylučujem, že by som mal vplyv na prijatie môjho syna,“ odpísal.

Predsedom dozornej rady JESS je brat generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára Peter. Prokurátor ani premiér Robert Fico na otázky neodpovedali.

Práce na jadrovej elektrárni podľa vyjadrení firmy v posledných mesiacoch ožili.

Po tom, ako sa objavili informácie, že sa z JESS chce stiahnuť ČEZ, Slovensko začalo rokovať o výstavbe s ruským Rosatomom. Ten povedal podmienky, za ktorých by vstúpil do projektu, no dohodu neuzavreli. JESS napriek tomu stavia.