Roman Červenka sa vráti za mreže, odsúdili ho na 18 mesiacov

Červenkovi, ktorý sa stal známy útekom policajtom, súd potvrdil trest za nehodu pod vplyvom alkoholu.

2. okt 2013 o 10:38 sita, tasr

BRATISLAVA. Doteraz šesťkrát súdne trestaný Roman Červenka, známy najmä útekom policajtom cez okno v nemocnici, sa vráti za mreže.

Bratislavský krajský súd totiž potvrdil jeho 18-mesačný trest za spôsobenú nehodu pod vplyvom alkoholu, ktorú zavinil v čase, keď bol v podmienke po prepustení z väzenia. Po nehode neposkytol pomoc a ušiel.

Odvolanie proti verdiktu krajský súd zamietol. Súd, ktorý rozhodoval o jeho odsúdení za predchádzajúci skutok, bude teraz musieť rozhodnúť o tom, že sa v podmienke neosvedčil.

Mal by si teda odsedieť aj zvyšok predchádzajúceho trestu, čo je ďalších 18 mesiacov. O tom sa však bude rozhodovať na základe dnešného verdiktu.

Na súd neprišiel, ospravedlnenie neprijali

Červenka sa ani dnes neobjavil na súde. Senátu poslal list s ospravedlnením, že je dlhodobo práceneschopný, lekár mu neodporučil zaťažovať nohu. Tú si zlomil, čo bolo dôvodom jeho neúčasti aj na predchádzajúcom termíne zasadnutia.

Svojmu advokátovi navyše vypovedal plnú moc. Senát ospravedlnenie neakceptoval, lebo nebolo podané riadne a včas. Krajský súd teda urobil verejné zasadnutie v jeho neprítomnosti.

Okresný súd Bratislava III. rozsudkom z 23. januára, ktorý dnes potvrdili, uznal Červenku vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a neposkytnutia pomoci v súvislosti s autonehodou, ktorá sa stala pred rokom v Bratislave.

Podľa obžaloby vtedy opitý Červenka nabúral so Škodou Octavia so luxusného BMW. Po nehode podľa svedkov utekal, no jeden z okoloidúcich vodičov, policajt mimo služby, ho dobehol.

Ako uviedol svedok vo svojej výpovedi ešte počas prípravného konania, Roman Červenka na neho kričal: "Daj mi pokoj, ja som v podmienke, nevidel si ma."

Podá sťažnosť na Najvyšší súd

Červenka voči rozhodnutiu Krajského súdu podá sťažnosť na Najvyšší súd.

"Som práceneschopný a o tom som potvrdenie doručil na KS v utorok 1. októbra. Okrem toho som nemal na dnešnom verejnom zasadnutí žiadneho svojho obhajcu. Boli hrubo porušené základné ľudské práva na moju obhajobu," vyhlásil.

Červenka nebol ani na pojednávaní okresného súdu - vtedy dal súhlas, aby sa konalo v jeho neprítomnosti.

Nevypočul si tak dnes potvrdený verdikt súdu. Súd mu udelil aj zákaz viesť motorové vozidlá na 36 mesiacov. Červenka svoju vinu na súde priznal, v odvolaní namietal výšku trestu.

Prvostupňový súd vyzve Červenku na nástup do väzenia po tom, ako mu doručia spis s aktuálnym verdiktom krajského súdu.