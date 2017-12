Sestry rozložili pred vládou zhruba dvadsať stanov

Trojdňové stanovanie v mraze môže byť začiatkom horúcej jesene, varujú sestry.

Premiér má do piatku nových susedov. Zdravotné sestry bojujú za zvýšenie platov.(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

V stanovom mestečku čakajú na premiéra Roberta Fica.

BRATISLAVA. Kto v stredu prišiel do parku pred Úrad vlády, mohol mať pocit, akoby sa vrátil o 50 rokov späť do poľnej nemocnice. Sestry s bielymi čepcami v modrých rovnošatách si tam chystali čaj na zahriatie vo veľkom bielom „lazaretovom“ stane.

„Niektoré majú staré čepce odložené, iné si ich vyrobili z papiera,“ vysvetľovala šéfka lekárskych odborov Monika Kavecká.

Ráno s ďalšími asi 50 zdravotnými sestrami postavili na bratislavskom Námestí slobody výstražné stanové mestečko.

Asi v 20 stanoch kempujú sestry z Bratislavy, Galanty či Rožňavy. Nočných mrazov sa neboja a v stanovom mestečku sú odhodlané vydržať do piatku, aby poukázali na nízke platy.

Ministerka neprišla

„Som tu v outfite bezdomovca, pretože chceme poukázať na to, že sestry sú v legislatívnej oblasti bezdomovcami,“ hovorila šéfka komory sestier Iveta Lazorová.

Zákon o vyšších mzdách, za ktorý vlani hlasovali všetci poslanci vrátane Smeru, v júni Ústavný súd vyhlásil za protiústavný. Potom sestrám ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (Smer) povedala, že na ich vyššie platy nemá peniaze.

Zdravotných sestier je približne 40-­tisíc.

V župných nemocniciach zarábajú okolo 500, vo fakultných niečo vyše 650 eur.

Požadujú, aby sa plat všetkých pohyboval v intervale od 640 do 928 eur v hrubom.

Tá bola v Bratislave na rozdiel od ostatných kolegov, ktorí boli na výjazdovom rokovaní vlády v Košiciach. Pozvanie medzi sestry neprijala, no odmietla, že by nemala odvahu postaviť sa im zoči­voči.

Na ministerstve predniesla stanovisko, že pre sestry peniaze hľadá. Vypočuť si ju prišlo asi desať protestujúcich sestier.

Keď povedala, že ich priemerná mzda je 1016 eur, začali bučať, napokon však prijali pozvanie a strávili s ňou hodinu a pol v jej kancelárii. Aspoň sme sa zahriali, hovorili.

V prípade sestier sa vzďaľujeme od stavu, ktorý by sme mohli považovať za štandardný, myslí si František Múčka

Chystajú memorandum

Sestry čakajú na to, že medzi nich zavíta aj premiér Robert Fico (Smer). Ak do piatku nepríde, sestry mu chcú zaniesť memorandum, v ktorom budú žiadať jeho podpis zaručujúci zvýšenie platov, podobne ako to spravila v roku 2011 expremiérka Iveta Radičová (SDKÚ) s lekármi.

Pozvanie, na ktoré nereagovali vládni politici, využil prezidentský kandidát Andrej Kiska. Sestry uistil, že sú dôležitejšie ako diaľnice. S koláčmi prišiel aj šéf SaS Richard Sulík.