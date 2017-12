Tento rok zaniklo tridsať centier voľného času, vzniklo štyridsať nových

2. okt 2013 o 17:21 TASR

Fungovanie centier výrazne ovplyvnila zmena pravidiel financovania, ktorú presadil minister Dušan Čaplovič.

BRATISLAVA. Od začiatku roka skončilo na Slovensku 30 centier voľného času (CVČ), ktorých zriaďovatelia požiadali ministerstvo školstva o vyradenie zo siete.

Na druhej strane vzniklo 40 nových.

TASR informácie poskytlo ministerstvo školstva.

Zanikali hlavne štátne centrá

Prevažnú väčšinu zaniknutých centier tvoria štátne centrá, medzi 30 zaniknutými CVČ je však aj šesť súkromných a dve, ktoré boli súčasťou cirkevných škôl.

O štyri CVČ prišli v Bardejove, tri centrá skončili vo Svidníku a dve v Štrbe a v ďalších obciach a mestách.

Na zánik centier upozorňovali kritici novely zákona o financovaní škôl a školských zariadení z dielne ministerstva školstva.

Od 1. januára tohto roka podľa zmenenej legislatívy nedostávajú peniaze na krúžky obce, kde deti navštevujú CVČ, ale tie, kde majú deti trvalý pobyt.

Obce a mestá následne rozhodujú, či pošlú peniaze centrám v okolitých obciach, kde ich deti chodia na krúžky alebo si zriadia vlastné centrum.

Výrazne, takmer na tretinu, sa navyše znížila dotácia na každé dieťa v CVČ.

Ministerstvo argumentovalo, že po novom peniaze na záujmovú činnosť dostanú aj malé obce, ktoré nemali centrá a môžu si tak organizovať voľnočasové aktivity.

Okrem toho sa podľa šéfa rezortu školstva Dušana Čaploviča (Smer) s peniazmi na krúžky obchodovalo a robil sa "biznis s deťmi".

Odporcovia rezortu vyčítali, že mal zasiahnuť proti nepoctivým centrám, ktoré zneužívali zákon, nie meniť legislatívu.

Pri menej zamestnancoch vznikajú problémy

Predsedníčka Asociácie centier voľného času Marta Hanečáková hovorí, že vo viacerých centrách sa znížil počet zamestnancov, a tým pádom aj krúžkov.

"Mám avíza, že niekde zostal len jeden človek a dvaja externisti, znižovali sa počty ľudí. Ak znížite počet zamestnancov, nevyjde vám ani toľko krúžkov, finančné prostriedky vás nepustia," povedala pre TASR.

Nová legislatíva podľa nej nevyriešila nič, iba sa stratili peniaze. Hovorí, že veľké osvedčené centrá prišli o klientov, no v malých obciach im zo zníženej dotácie nedokážu poskytnúť krúžky.

"Zánik centier jednoznačne súvisí so zmenou legislatívy, na jednej strane je to zníženie celkovej výšky príspevku na dieťa, pretože klesla úplne drasticky, ktorými štát prispieval na jedno dieťa vo vek od 5 do 15 rokov, a ani tieto prostriedky obce nedávali na činnosť detí," domnieva sa prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Saskia Repčíková.

Dodáva, že napríklad zaniknuté súkromné centrum Laura v Prešove pracovalo s deťmi zo sociálne vylúčeného prostredia a z nízkopríjmových rodín, čo bolo pre ne veľmi osožné.

Nové centrá sú v Nemšovej či vo Vigľaši

Podľa novely o financovaní sa školské strediská záujmovej činnosti na školách pretransformovali na CVČ. Ministerstvo však hovorí, že vznik 40 centier s tým nesúvisí.

Okrem 40 novovzniknutých CVČ sa na centrá pretransformovalo 249 stredísk záujmovej činností na školách.

Nové CVČ majú od 1. januára 2013 napríklad v Nemšovej, vo Vígľaši, Rabči, Slovenskej Ľupči či v Zákamennom.

Zo 40 centier vzniklo 11 súkromných CVČ, dve centrá sú zas súčasťou cirkevných škôl.