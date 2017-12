Pri privatizácii bratislavského letiska sa podľa polície nevydieralo

Polícia zastavila trestné stíhanie, ktoré začala na základe informácií z údajného spisu Gorila.

2. okt 2013 o 18:49 SITA





BRATISLAVA. Šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Marek Gajdoš pre Hospodárske noviny potvrdil, že na exministra dopravy Pavla Prokopoviča nebol pri privatizácii bratislavského letiska vyvíjaný nátlak.

Polícia pri vyšetrovaní Gorily náhle otáča, tvrdí denník.

Trestné stíhanie vo veci vydierania v súvislosti s privatizáciou letiska začala Národná kriminálna agentúra začiatkom tohto roka. Dnes už polícia hovorí, že sa nič také nedialo.

"Dňa 24.09.2013 vyšetrovateľ rozhodol o zastavení trestného stíhania v zmysle Trestného poriadku, pretože je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý je vedené trestné stíhanie. Išlo o vydieranie člena vlády v súvislosti s privatizáciou bratislavského letiska," povedal pre Hospodárske noviny Gajdoš.

V údajnom dokumente SIS, ktorý sa objavil na webe a jeho pravosť ešte nik nepotvrdil, mali byť vyvíjané tlaky na vtedajšieho ministra dopravy Pavla Prokopoviča, ktorý "mal robiť problémy".

Minister údajne vystupoval proti ponuke, za ktorou bola aj investičná skupina Penta.

Konzorcium Two One, ktorého súčasťou bola Penta, totiž ťahalo v súťaži o letisko za kratší koniec. Haščák mal podľa spisu Gorila núkať Prokopovičovi 80 miliónov korún ako finančnú injekciu do nevýhodného biznisu spoločnosti Novapharm, píšu Hospodárske noviny.

Cez ňu získal Prokopovič koncom roku 2004 na päť rokov do prenájmu Železničnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave. Tej sa podľa informácií zo spisu finančne vôbec nedarilo.

Prokopovič od začiatku tvrdil, že pri súťaži nedošlo k žiadnemu ovplyvňovaniu. Zdôraznil tiež, že k odpredaju letiska nakoniec ani nedošlo.

Hospodárske noviny dodávajú, že faktom zostáva, že v čase, ktorý opisuje spis Gorila, v roku 2005 počas druhej Dzurindovej vlády o letisko bojovali okrem Two One aj konzorcium Abertis. Za ním stála finančná skupina J&T.

Podľa spisu to vyzeralo, že súťaž Abertis aj vyhrá. Nakoniec však uspelo konzorcium Two One, ponúklo vyššiu sumu.