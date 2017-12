Jahnátek: SME využilo ponuku reťazcov skompromitovať ma

Zákon nám umožňuje vyhlásiť konkurz len na intranete, vraví minister pôdohospodárstva ĽUBOMÍR JAHNÁTEK.

2. okt 2013 o 19:07 Mikuláš Jesenský

Viete povedať, prečo vaše ministerstvo oznámilo výberové konania na vedúce funkcie na intranete, na ktorý majú prístup len zamestnanci, a nie v médiách, ktoré sú verejnosti prístupné?

„Vzhľadom na to, že títo pracovníci sa prihlásili do konkurzu už ako zamestnanci ministerstva, v tom prípade sa využíva systém interného výberového konania. Interné konanie sa oznamuje všetkým zamestnancom ministerstva, to znamená zhruba 570 zamestnancom, ktorí sa môžu prihlásiť na túto funkciu. Tento systém sa využíva, keď sa využívajú vlastné rezervy. To znamená, že je to taká funkcia, že nie je dôvod, aby sa prijímal pracovník zvonka... To nie je len tento prípad. Bežne sa to využíva.“

Prečo by nemali dostať príležitosť zapojiť sa do konkurzu aj ľudia z externého prostredia?

„Tento postup je stanovený zákonom o verejnej službe, ktorý hovorí o dvoch možnostiach: Keď organizácia potrebuje nabrať nejaké persóny zvonka vzhľadom na špecifickosť funkcií, uplatňuje sa systém externej komunikácie. Pokiaľ je predpoklad, že sa funkcie obsadia v rámci existujúcich zamestnancov ministerstva, tak sa obsadzuje z interného prostredia.“

Vyvodzovanie politickej zodpovednosti za rodinkárstvo Smeru zjavne nič nehovorí. Zaujímať by však malo aspoň políciu s prokuratúrou, píše Lukáš Fila

Ale prečo by pri obsadzovaní práve týchto funkcií nemali mať šancu uchádzať sa o takéto miesto aj odborníci z externého prostredia?

„Vzhľadom na počet pracovných miest, ktoré sú limitované na jednotlivých štátnych inštitúciách, máte možnosť si vybrať spôsob. Možno 95 percent prípadov sa takto obsadzuje, to si môžete urobiť previerku nielen na našom ministerstve, ale aj na ostatných.“

Ako sa však toľkí vaši príbuzní a rodáci mohli dostať do funkcií?

„Koľkí príbuzní? Hovoríme o dvoch! Od roku 1978 nebývam v Komjaticiach. Predtým som bol päť rokov v škole v Bratislave, čiže chodil som len na víkendy a cez prázdniny. Čiže ja už 35 rokov nežijem v Komjaticiach... Keď sú šikovní rodáci, prečo by mali byť diskvalifikovaní? Z Komjatíc pochádzajú rektori univerzít, dekani fakúlt, jadroví energetici, vynikajúci lekári, umelci, uznávaní športovci. Nie ja, ale všetci pomáhame Komjaticiam.“

Čiže nedostali sa tam s vašou pomocou?

„Niektorých som si vybral, ktorí prešli z inej verejnej správy, z inej pozície vzhľadom na to, že so mnou robili na ministerstve hospodárstva. Tých som požiadal, ale museli tiež prejsť výberovým konaním, lebo predpis to určuje. Ale na druhej strane, ani vaša redakcia, ani nikto si nestavia manažment bez toho, aby to boli ľudia, na ktorých sa môže riadiaci pracovník spoľahnúť. Garantujem vám, že práve preto sú tí ľudia na mojom ministerstve, lebo som si stopercentne istý, že sú nepodplatiteľní. Jednoducho tam mám stopercentnú dôveru, lebo títo ľudia sa mi osvedčili na ministerstve hospodárstva, preto som dal niektorým príležitosť. Sú tam ďalšie mená spomínané, o ktorých ja neviem, ani nepoznám tieto osoby. Ale nemôžete mi uprieť právo, aby som si vyberal svoj základný riadiaci manažment.“

Vylučujete, že ste konkurzy ovplyvňovali?

„Môj vplyv na konkurz je nulový. To vyhlasujem a trvám na tom. Ani neviem, kedy aké konkurzy bežia. Ja tieto konkurzy neriadim, riadi to osobný úrad... Na druhej strane tí zamestnanci sú tam od môjho nástupu. Teraz prišla chvíľa, keď ide do ostrého s obchodnými reťazcami. Práve redakcia SME využila ponuku, že obchodné reťazce sa skoncentrovali a pripravili určitý scenár kompromitačnej kampane na moju osobu. Nikomu to neprekážalo od apríla minulého roku. Veď tí ľudia sa tam neschovávali, boli riadne uvedení v zozname, čiže nebol žiadny dôvod, aby sa títo ľudia nejakým spôsobom skrývali. Pracovali tam, pracujú tam a budú tam pracovať...“

video //www.sme.sk/vp/28179/

Nie je vôbec podstatné, odkiaľ prišiel podnet. Vy by ste sa mali vyjadriť k podstate problému...

„Komunikáciu s médiami, keď sa to celé začalo, priznám, som si nevšímal. Na to mám tlačový odbor. Prelom, keď ste dostali informáciu, ako to celé bolo, bol utorok, čiže včera. Bolo to na základe tlačovej konferencie, ktorú som mal v pondelok k potravinám. Vtedy som zistil, že váš kolega Kern pokladá túto odpoveď za najdôležitejšiu. Tak som dal pokyn osobnému úradu, aby túto informáciu spracovali a dal som pokyn tlačovému odboru, aby ju dali vášmu denníku.“

Prečo však váš tlačový odbor spočiatku nereagoval na otázky týkajúce sa počtu uchádzačov o jednotlivé funkcie a priebehu výberového konania?

„To je možno otázka pre môj tlačový odbor, nie pre mňa. Ešte raz zopakujem, že keď som zistil, že toto je nejaký základný dôvod, prečo sa roztočila celá špirála okolo mňa, osobne som zabezpečil, aby vášmu denníku a všetkým ostatným denníkom, ktoré to žiadali, bola táto informácia sprístupnená. Lebo nevidím na nej nič zlé, nič protizákonné, nič nemorálne. Ja som to takto ukončil. Možno keby som mal tú informáciu skôr, že toto je kardinálny problém pre médiá, určite by táto informácia bola poskytnutá oveľa skôr.“