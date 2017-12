Zákaz prieskumov sa zrejme skráti, pripúšťajú aj občianske kampane

Minister vnútra Robert Kaliňák rokuje s opozíciou o zmenách v návrhu volebného zákona.

3. okt 2013 o 14:54 TASR

BRATISLAVA. Zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov zrejme nebude trojtýždňový, ale len dvojtýždňový.

Vo volebných komisiách by tiež mali mať zastúpenie všetky kandidujúce strany, a nie iba tie, ktoré dosiahli v predchádzajúcich voľbách minimálne tri percentá.

To sú doterajšie výsledky rokovania ministra vnútra Roberta Kaliňáka s opozíciou, ktorá kritizovala zákaz prieskumov aj kreovanie volebných komisií v pôvodnom návrhu volebného zákona.

Odmietala aj zákaz vedenia kampane tretími stranami. Podľa komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra je aj v tejto otázke dohoda blízko.

Ďalšie stretnutie Kaliňáka s opozíciou je naplánované v utorok 8. októbra, do štvrtkového večera majú opozičné strany poslať ďalšie návrhy.

KDH žiada od kandidátov aspoň maturitu

Ministerstvo vnútra sa mieni zaoberať aj otázkou minimálneho vzdelania pre starostov a primátorov.

KDH na rokovaní žiadalo, aby v zákone bola podmienka pre kandidátov na tieto posty mať aspoň maturitu.

"Otázka minimálneho vzdelania napríklad pre starostov alebo primátorov je na mieste, je však predpoklad, že takýto návrh by narazil na Ústavu. Budeme sa však tým zaoberať," tvrdí ministerstvo.

Stála volebná komisia bude na štyri roky

Minister s opozíciou riešil aj otázku stálej volebnej komisie. Ešte pred týždňom hovoril o viacerých alternatívach. Dnes sa diskutuje o jednej alternatíve.

"A to, že komisia bude vždy kreovaná na štyri roky, a to po parlamentných voľbách. Rovnaké zastúpenie by v nej mala vládna väčšina a opozícia. Pri dôležitých otázkach, akými sú vylúčenie strany alebo kandidáta z volieb, by rozhodovala dvojtretinová väčšina jej členov," informovalo ministerstvo.

Diskutuje sa tiež, aké zastúpenie by v tomto kontrolnom orgáne mali zástupcovia tretieho sektora, súdov, Najvyššieho kontrolného úradu či štatistického úradu.