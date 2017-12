Ako rozpoznať, či vám niekto klame a v čom pochybil Kolesík

Prípad Kolesík

„Neviem o tom, nepamätám si,“ kontruje Andrej Kolesík novinárke, ktorá mu tvrdí, že má videozáznam, ako v parlamente rozdával svojim straníckym kolegom zo Smeru lístočky, koho majú voliť.

Chvíľu predtým sa ju pokúsil presvedčiť, že na lístočkoch bola pozvánka na jeho tridsiate narodeniny. O ďalšiu chvíľu už tvrdí, že nevie, o akých lístočkoch je reč.

Známe video poslanca Kolesíka, ktoré mu zabezpečilo doživotnú povesť klamára, by mohlo byť študijným materiálom pre psychológov.

Martinovi Prodajovi, odborníkovi na neverbálnu komunikáciu, pripomínala Kolesíkova stratégie známe Plzákovo „Zapierať, zapierať, zapierať“. A to aj vtedy, ak je pravda neodškriepiteľná a podložená dôkazmi.

„Pán poslanec Kolesík si túto stratégiu zvolil hneď na začiatku a to ho postavilo do nevýhodnej situácie. Po jednoznačnom tvrdení, že lístočky neposielal, mu už neostal žiaden priestor, ako sa zo zlej situácie dostať. Lepšie je začať slovami ´za určitých okolností môžete mať pravdu´ ponúka to viac možností,“ hovorí Prodaj.

video //www.sme.sk/vp/24783/

Predpokladá, že poslanec sa pre techniku zapierania rozhodol preto, že v minulosti sa mu osvedčila, a automaticky ju zvolil aj teraz.

„Ide o klasický podmieňovací systém učenia, to, čo mi v minulosti fungovalo, sa stane dominantným vzorcom správania. Je veľmi pravdepodobné, že ak sa podobná situácia v budúcnosti zopakuje, zachová sa rovnako,“ vysvetľuje.

„Tiež sa tu objavuje ležérny postoj, akýsi úškrn a snaha zľahčovať udalosti. Vnímam to ako predprípravu na únikovú cestu, niečo na spôsob veď o nič nejde. V prvej fáze to absolútne poprie, potom to zľahčí a keď bude dotlačený dôkazmi k stene, tak povie, že sa vlastne nič hrozné nestalo,“ dodáva.

Tomáš Harenčák zo spoločnosti Neverbálna komunikácia si všíma aj mikroexpresiu pohŕdania, ktorá sa objavuje v tvári poslanca. Cíti sa nadradený nad redaktorkou. Veľavravný je i samotný prejav a jeho lingvistika.

„Opakovanie alebo používanie našich slov pre vlastné vyjadrenie je častým znakom klamania,“ hovorí Harenčák. Ako príklad uvádza otázku: Prečo ste rozdávali tie lístočky? a odpoveď: Ja som nerozdával žiadne lístočky. Alebo: Bežne klamete do kamery? Ja neklamem, ja vám hovorím pravdu.

Ďalším prejavom, ktorý si môžeme všimnúť, sú nepriame a všeobecné odpovede na priame otázky:

- Veď to je na kamere, pán poslanec.

- Ja mám všetko možné na kamere, pani Tódová.

Poslanec Andrej Kolesík. FOTO: TASR