Bezák by mal od novembra pôsobiť v Taliansku

Róbert Bezák by mal podľa svojho brata od novembra pôsobiť v talianskom Busollengu neďaleko Verony.

5. okt 2013 o 8:54 SITA

BRATISLAVA. Odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák by mal v novembri odísť pôsobiť do Talianska. Agentúre SITA to povedal jeho brat Jozef.

Podľa informácií agentúry SITA by mal Bezák pôsobiť v talianskom Busollengu neďaleko Verony v kláštore rehole redemptoristov, ktorej je členom. Redemptoristi tam spravujú Sanktuárium Márie ustavičnej pomoci.

Duka: Odvolanie Bezáka je nešťastná kauza

Odvolanie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka je podľa českého kardinála Dominika Duku nešťastná kauza, ktorá vyvoláva napätie.

Ako povedal dnes novinárom, túto kauzu majú vysvetliť tí, ktorých sa týka. Tí musia podľa neho hľadať cestu, akým spôsobom ju vysvetliť. On ako človek zvonku môže šliapnuť vedľa.

„Je to určitý problém, ktorý musíte vyriešiť na Slovensku,“ povedal. Na otázku, či sa bude o ňu zaujímať povedal, že normálne je zaujímať sa o všetko, ale to ešte neznamená, že môže niekto veci riešiť.

O niektorých veciach sa podľa kardinála Duku dozvieme až z archívov. „Úrad biskupa nie je ako úrad politického predstaviteľa, ktorý vychádza z demokratickej voľby. Ide o menovanie, preto ide o služobný postoj. V armáde, keď sa preradzujú generáli, nedáva sa žiadne vyhlásenie,“ zdôraznil.

Duka tiež povedal, že aby mohol odpovedať pravdivo na otázky o kauze odvolania Bezáka, musel by vedieť z toho, čo počul, čo je skutočnosť a čo sú výroky najrôznejších skupín.

„Slovenská biskupská konferencia je suverénna a preto ako zástupcovi susedného štátu a biskupskej konferencie nemám právo zasahovať. Nepoznám celú situáciu,“ konštatoval.

Pápež Benedikt XVI. odvolal Bezáka, aby obnovil kolegialitu

Svätý Otec Benedikt XVI. odvolal v júli 2012 trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka, pretože chcel obnoviť medzi slovenskými biskupmi účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v Trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu.

Napísal to v liste, ktorý 18. októbra pápež 2012 poslal predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Stanislavovi Zvolenskému.

„Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu, ktorého 50. výročie otvorenia si pripomíname práve v tomto roku,“ napísal v liste vtedajší pápež.

Benedikt XVI. 2. júla 2012 odvolal arcibiskupa Róberta Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. Rozhodol sa tak na základe apoštolskej vizitácie, ktorá sa uskutočnila 22. januára až

1. februára 2012. Za trnavského arcibiskupa bol 52-ročný Bezák menovaný 18. apríla 2009 a vysvätený 6. júna. Vo funkcii vystriedal Jána Sokola.