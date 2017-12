Jahnátek: Za mojou diskreditáciou sú štyri obchodné reťazce

Minister pôdohospodárstva sa bráni pred rodinkárstvom. Tvrdí, že za jeho diskreditáciou sú štyri obchodné reťazce. Ich mená však neprezradil.

6. okt 2013

BRATISLAVA. Diskreditáciu ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka (Smer) v súvislosti so zamestnávaním rodinných príslušníkov realizuje profesionálna organizácia a poskladali sa na ňu minimálne štyri obchodné reťazce.

V dnešnej relácii TA3 V politike to povedal šéf rezortu pôdohospodárstva Jahnátek.

Mená reťazcov neprezradil

"Mená osôb, ktoré sú v tom zapojené, mená zväzov, ktoré sú v tom zapojené, majú k dispozícii inštitúcie, ktoré to vedieť majú. Ešte nie je koniec dňa," reagoval Jahnátek na otázku, kto konkrétne za diskreditáciou stojí, respektíve, prečo nepodal trestné oznámenie.

"Prvú informáciu sme dostali z iného zväzu, ktorý bol pozvaný do zoskupenia, kde sa začali sústreďovať prostriedky na moju diskreditáciu," povedal s tým, že tento "zväz" ponuku odmietol.

Kto má čo Lukáš Peško, synovec – kontrola projektov z eurofondov,

– kontrola projektov z eurofondov, Petra Bohunová, neter – prevádzka a registratúra,

– prevádzka a registratúra, Marek Gocník, Komjatičan – implemetácia eurofondových programov a pozemkový fond,

– implemetácia eurofondových programov a pozemkový fond, Ľudovít Koppan, Komjatičan – šéf sekcie kontroly

– šéf sekcie kontroly Ľudovít a Michal Gráfovci, krstné deti – pomáhali spracovať dokumentáciu k eurofondom, vraj ale len v lete ako výpomoc.

Túto informáciu získal Jahnátek údajne tri týždne pred zverejnením článkov o rodinkárstve na jeho ministerstve.

"Pred týmto upovedomením bolo obrovské množstvo rokovaní s obchodnými reťazcami, ktoré nás tlačili, aby sme zrušili zákon o obchodných reťazcoch, aby sme vrátili pokuty naspäť. Keď som to odmietol, prišla druhá fáza. Politici, diplomati. Obrovský tlak. Niekoľko desiatok rokovaní. Mnohí mali záujem, aby som dal obchodu s potravinami pokoj," povedal Jahnátek.

Dodal, že k dnešnému dňu majú identifikované štyri obchodné reťazce, ktoré napokon pristúpili k diskreditácii osoby ministra.

"Mali sme informáciu o diskreditácii. Nevedeli sme, kedy to príde a čo bude dôvod. Našiel sa tento dôvod. Som si stopercentne istý, že keby to nebol tento dôvod, nájde sa iný. To nerobí jeden zväz, to robí profesionálna organizácia, ktorá spája nitky a dáva informácie do médií," vyhlásil Jahnátek.

"Využíva sa všetko možné. Od mojej osoby, od mojich rodákov, mojich rodinných príslušníkov, môjho syna, ide sa po majetku... Nemôžete tvrdiť, že to vymyslel jeden novinár," konštatoval minister.

Simon: Je to konšpiračná teória

"Rodinkárstvo je jedna vec a boj s obchodnými reťazcami je druhá vec. Keby ste si tých ľudí nezobrali na ministerstvo, nie je téma na vašu diskreditáciu," reagoval exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon (Most-Híd).

"Je to konšpiračná teória. Rodinkárstvo na ministerstve nezabezpečil žiadny zväz, žiadny obchodný reťazec," zdôraznil.

"Za šesť rokov, čo som bol ministrom pôdohospodárstva, som nezamestnával svojich rodinných príslušníkov, ani rodákov. Neurobil som si z ministerstva rodinný podnik," podčiarkol Simon.

Jahnátek reagoval, že vnútorné výberové konania sa robili aj za Simona. "Mali ste 31 interných výberových konaní, prihlásilo sa do nich 31 ľudí a 31 ľudí bolo prijatých. Nebudem personifikovať," vyhlásil s tým, že medzi týmito ľuďmi sú príbuzní súčasných opozičných politikov.

"Jedna jediná takáto osoba sa nachádza na ministerstve," vyhlásil Simon s tým, že ide o bratranca z druhého kolena predsedu poslaneckého klubu Mosta-Híd Láslóa Solymosa. Na ministerstve podľa neho pôsobí od roku 2002 alebo 2003 a nastúpil tam hneď po vysokej škole, dávno predtým, ako vznikol Most-Híd.

Jahnátek: Obvinenia sa týkajú len štyroch zo šiestich stoviek mojich zamestnancov

"Je ich viac," kontroval Jahnátek. Mená príbuzných súčasných opozičných politikov na ministerstve však personifikovať nechcel, pretože boli podľa neho prijatí v súlade so zákonom.

Dodal, že obvinenia voči nemu sa týkajú len štyroch z takmer šiestich stoviek zamestnancov ministerstva a na výberové konania ich pozval preto, aby mal v rezorte ľudí, ktorým dôveruje. Zdôraznil, že zákon pri ich prijímaní porušený nebol.

Podľa Pavla Nechalu z Transparency International Slovensko (TIS) dodržanie zákona nie je dostatočné vysvetlenie. Povinnosťou politika je podľa neho presadzovať, aby boli prostredníctvom týchto konaní efektívnym spôsobom vyberaní čo najkvalitnejší odborníci na dané funkcie.

Zároveň ale upozornil, že aj na ministerstve sú posty, ktoré by mal šéf rezortu obsadzovať priamo svojimi ľuďmi, napríklad na mediálnom odbore. "Ale tie by mali byť vopred definované," poznamenal Nechala.

Jahnátek reagoval, že osobne by novelu zákona privítal. Čo sa týka vnútorných výberových konaní, na svojom ministerstve už zaviedol prvé zmeny.

"Dal som pokyn, aby vnútorné výberové konania neprebiehali, ak nebude viac ako jeden uchádzač," povedal Jahnátek.