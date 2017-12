OPRAVENÉ 28.10. Prieskum MVK: Smer si pohoršil takmer o štyri percentá

SaS by podľa prieskumu volilo len 2,7 percenta opýtaných, do parlamentu by sa dostala aj SMK.

7. okt 2013 o 12:07 tasr a sme.sk

BRATISLAVA. V najnovšom prieskume agentúry MVK zvíťazil Smer s podporou 39,7 percenta voličov. Získal tak o štyri percentá menej ako v júli. Opozícia si mierne polepšila, strana SaS však získala len 2,7 percenta. Výsledky prieskumu: Smer - 39,7%

OĽaNO - 10,4%

KDH - 10,4%

Nova - 7,8%

Most - 6,4%

SDKÚ - 6,1%

SMK - 5,5%

SNS - 4,1%

SaS - 2,7%

HZDS - 1,6%

LŠ-NS - 0,9% Zvyšných 4,4% by si rozdelili ďalšie subjekty. Agentúra uskutočnila prieskum v dňoch 26. septembra až 2. októbra 2013 na reprezentatívnej vzorke 1078 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku: "Ak by sa predčasné voľby do Národnej rady SR konali už dnes, ktorej strane by ste odovzdali svoj hlas?" 9,3 percenta z nich uviedlo, že by sa na voľbách určite nezúčastnili, a ďalších 23,1 percenta nevedelo, či by sa zúčastnili, respektíve koho by v nich podporili. Išlo o multiklientský (omnibusový) výskum realizovaný kvótnym výberom a technikou face-to-face interview (štandardizovaný rozhovor) prostredníctvom anketárskej siete.