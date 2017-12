Dvakrát znásilnená: Policajti sa mi rehotali

Jedným z dôvodov, prečo ste sa rozhodli hovoriť iba anonymne, bola vaša rodina, ktorá sa o tom nesmie dozvedieť, inak by vás odsúdila. Prečo?

Som dievča z rodiny, ktorá je veľmi veriaca, mám za sebou prvé sväté prijímanie aj birmovku. Naši mi počas celého dospievania dávali prednášky o tom, aby som večer nikam nechodila, lebo sa mi určite stane niečo zlé. Vedela som, že by to pre nich bolo veľmi ponižujúce, že znásilnenie vnímajú ako chybu ženy. Pochopili by to tak, že som ich neposlúchla, že som sa určite opila, provokovala, že som si sama na vine.

Nezastali by si vlastnú dcéru?

Po tom, čo by prekonali prvotný pocit na hranici infarktu, začali by sa im v hlave miešať rôzne veci. Trápilo by ich poníženie rodiny, že už nie som panna pre budúceho manžela, že som sa možno nakazila pohlavnou chorobou, čo na to povie dedina a zvyšok rodiny.

Viera v Boha predsa nikomu nezakazuje zastať sa potomka v prípade poníženia.

To je veľmi individuálne, v rodinách je to rôzne. Každý veriaci si isté veci vysvetľuje inak. Moja skúsenosť z kresťanskej rodiny aj dediny je taká, že ľudia si z viery zvyknú vyberať najmä to, čo im vyhovuje. Niektorí ortodoxní kresťania majú príliš radikálne názory a presadzujú ich aj za cenu, že prídu o vlastné dieťa. Moji rodičia by k tomu jednoducho nepristúpili citlivo a som si istá, že naše vzťahy by sa len vyhrotili.

Vyhľadali ste odbornú pomoc?

Psychiatrov som ani nehľadala, tí by mi ponúkli len lieky, a to som nechcela. Chcela som psychológa, ale, žiaľ, v okolí som nenašla žiadneho, voči ktorému by som nadobudla dôveru. Zároveň som si tie stretnutia vôbec nemohla finančne dovoliť. Je to škoda, lebo som bola psychicky na dne a cítila sa úplne prázdna a osamelá.

Som dosť senzitívna a vnímala som, ako sa v dôsledku toho činu menia aj vzťahy ľudí voči mojej osobe. Vyústilo to až do paranojí. Cítila som sa absolútne bezmocná kvôli tomu, že nedokážem vrátiť čas.

Rozbíjalo vám to vzťahy s okolím?

Žiaľ, áno. Uchyľovala som sa preto ku kamarátstvam, ktoré neboli práve najlepšou voľbou. Šlo o ľudí, ktorí holdovali drogám. Stretávali sa cez víkendy, hoci sa bližšie nepoznali, spájali ich len veci ako marihuana, pervitín a extáza.

Pervitín ste začali brať aj vy.

Spoznala som ich na istom hudobnom podujatí. Oslovila som jedného z tej partie, že by som si rada vyskúšala, aké to je. Hľadala som únik, riešenie situácie, v ktorej som sa nachádzala. Tú drogu mi poskytol. Keď som si ju aplikovala cez nosnú dierku, zrazu som sa cítila šťastná, pokojná, vyrovnaná a silná.

Nevedeli ste, že drogy sú svinstvo?

Viac-menej som vedela, do čoho idem, ale keď ste na dne a nevidíte zmysel svojho života, cítite silnú potrebu niečo urobiť. Vtedy, žiaľ, siahnete aj po extrémnych riešeniach. Pervitín sa mi stal liekom na znásilnenie.

Stali ste sa závislou?

Istý druh závislosti tam, samozrejme, bol. Rada som tých ľudí vyhľadávala, trvalo to necelý rok. Potom som s tým prestala. Hoci som fetovala prvú ligu, nikdy som nesiahla po heroíne, kokaíne a iných drogách, sporadicky som skúsila iba marihuanu a extázu, ale vždy mi z nich bolo zle, tak som to nechala.

Celé to obdobie bolo chybou, pervitín slúžil len na prekrytie skutočného problému. Človek si skôr či neskôr uvedomí, že ho takto nevyrieši. Videla som tam aj chalana, ktorý bral pervitín len tri týždne a úplne mu z toho preskočilo. Určite teda nebudem nikomu tvrdiť, že droga je dobrým spôsobom na prekonanie traumy po znásilnení.