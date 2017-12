Hovorilo sa o škode 66 miliónov, no polícia vyšetrovanie emisií stopla

Chronológia predaja emisií Interblue Group

8. októbra 2008 - Vláda SR na svojom 116. zasadnutí zobrala na vedomie informáciu ministra životného prostredia SR Jána Chrbeta o predaji emisných kvót v objeme 10 miliónov ton za cenu 6,05 eura (182 Sk) za tonu.

13. novembra 2008 - Minister životného prostredia Ján Chrbet a predstavitelia firmy Interblue Group podpísali dohodu o predaji emisných kvót AAU.

2. decembra 2008 - Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo, že sa po dlhšej snahe podarilo zakontrahovať významnú časť slovenských voľných emisných kvót typu AAU. Z predaja mala Slovenská republika získať vyše dve miliardy Sk (66,3 milióna eur), očakávaný výnos v budúcom období by mal dosiahnuť čiastku vyše štyri miliardy Sk (132,6 milióna eur).

25. apríla 2009 - Predseda vlády Robert Fico vyzval ministra životného prostredia Jána Chrbeta, aby zverejnil zmluvy týkajúce sa predaja nadbytočných emisných kvót SR.

4. mája 2009 - Minister Ján Chrbet oznámil, že spoločnosť Interblue Group kategoricky odmieta zverejnenie zmluvy, na základe ktorej jej SR v roku 2008 predala nadbytočné emisné kvóty oxidu uhličitého.

6. mája 2009 - Prezident SR Ivan Gašparovič na návrh premiéra Roberta Fica odvolal z funkcie ministra životného prostredia Jána Chrbeta. Jeho nástupcom sa stal Viliam Turský (SNS).

21. mája 2009 - Minister životného prostredia Viliam Turský zverejnil na internetovej stránke ministerstva zmluvu o predaji emisných kvót AAU.

10. júna 2009 - Exminister životného prostredia ČR Martin Bursík pre denník SME potvrdil, že ČR dostala za jednu tonu emisných limitov nie menej ako desať eur (301,26 Sk).

16. júna 2009 - Poslanci NR SR rozhodli, že zmluva o predaji nadbytočných emisných kvót firme Interblue Group sa rušiť nebude.

2. júla 2009 - Televízia Markíza s odvolaním sa na americké úrady informovala, že americká spoločnosť Interblue Group, ktorej Slovensko predalo emisné kvóty, už nemá platnú licenciu na podnikanie, keďže do konca júna za ňu nezaplatila.

3. júla 2009 - Spoločnosť Interblue Group potvrdila, že jej postavenie sa z právneho hľadiska nezmenilo a obchodnú licenciu nestratila.

20. augusta 2009 - Prezident SR Ivan Gašparovič odvolal na návrh premiéra Roberta Fica z funkcie ministra životného prostredia Viliama Turského. Riadením ministerstva poveril vicepremiéra Dušana Čaploviča.

8. septembra 2009 - Vicepremiér Dušan Čaplovič rozhodol o vypovedaní opčného práva medzi Slovenskom a americkou spoločnosťou Interblue Group.

21. septembra 2009 - Predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda spolu s poslancami Pavlom Frešom a Luciou Žitňanskou (obidvaja SDKÚ-DS) podali na Generálnu prokuratúru SR podnet na úplné zrušenie zmluvy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a spoločnosťou Interblue Group o predaji emisných kvót.

28. októbra 2009 - Na návrh premiéra Roberta Fica vymenoval prezident Ivan Gašparovič do funkcie ministra životného prostredia Jozefa Medveďa.

29. októbra 2009 - Americká spoločnosť Interblue Group, ktorá od Slovenska kúpila 15 miliónov ton emisných kvót oxidu uhličitého, požiadala o ďalších osem miliónov ton. Interblue Group si totiž do roku 2012 od Slovenska objednala 50 miliónov ton, pričom doteraz získala iba spomínaných 15 miliónov ton.

24. novembra 2009 - Minister životného prostredia Jozef Medveď odoslal správu americkej spoločnosti Interblue Group o vytvorení Zelenej investičnej schémy (GIS) a o zaradení vládneho programu zatepľovania do nej. Tento fakt mal posunúť naplnenie ustanovenia z dodatku zmluvy medzi Slovenskom a Interblue Group, na základe ktorej spoločnosť doplatí druhú časť kúpnej ceny vo výške 1 euro (30 Sk), za jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého SR by tak malo dostať 15 miliónov eur (451,89 milióna Sk). Prvá časť z nich mala byť vyplatená do 27. novembra, druhá sa pôvodne očakávala do 4. decembra.

3. decembra 2009 - Minister životného prostredia SR Jozef Medveď potvrdil, že americká spoločnosť Interblue Group, ktorej Slovensko predalo 15 miliónov ton emisií, chce s ministerstvom životného prostredia rokovať o ukončení vzájomnej zmluvy do konca roka. Rokovania by mali prebiehať priamo, nakoľko sa doteraz nenašiel žiaden sprostredkovateľ.

12. januára 2010 - Minister životného prostredia SR Jozef Medveď oznámil, že americká spoločnosť Interblue Group postúpila svoje práva na spoločnosť Interblue Europe so sídlom vo Švajčiarsku.

12. januára 2010 - Hovorkyňa Prezídia PZ potvrdila, že na základe pokynu Špeciálnej prokuratúry začal vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ v kauze predaja emisií trestné stíhanie pre trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

15. januára 2010 - Riaditeľ viedenskej pobočky a partner americkej právnickej spoločnosti Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP Rainer K. Wachter upozornil na to, že americká FBI pravdepodobne prešetruje, či v prípade spoločnosti Interblue Group a predaja emisií neprišlo k porušeniu zákona Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), ktorý zakazuje podplácanie zahraničných predstaviteľov s cieľom uzavrieť obchodné dohody.

20. januára 2010 - Na generálnom konzuláte SR v Zürichu sa stretli zástupcovia ministerstva životného prostredia so zástupcami spoločnosti Interblue Group Europe. Spoločnosť na rokovaní nepredložila relevantné doklady preukazujúce univerzálne právne nástupníctvo po americkej spoločnosti Interblue Group.

22. januára 2010 - Členka predstavenstva firmy Interblue Group Europe Jana Lütken oznámila, že bude musieť rezignovať na svoju funkciu. Tvrdila, že počas stretnutia so štábom televízie Markíza utrpela vážny otras mozgu.

1. februára 2010 - MŽP SR informovalo, že Interblue Group stále nepredložila relevantné doklady preukazujúce prevod práv na švajčiarsku spoločnosť Interblue Group Europe.

2. februára 2010 - Minister životného prostredia SR Jozef Medveď odoslal list, v ktorom konateľku spoločnosti Janu Lütken upozorňoval na nedodržanie dohody zo Švajčiarska.

tasr