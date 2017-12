MVK: Procházka a Hrušovský tesne súperia o druhé kolo

V septembrovom prieskume získal Radoslav Procházka osemnásť percent, Pavol Hrušovský o pol percenta menej.

BRATISLAVA. V prezidentských voľbách, ktoré by sa konali na prelome septembra a októbra by najviac hlasov získal Robert Fico, ktorého by volilo 37,9 percenta opýtaných.

Do druhého kola volieb by postúpil aj kandidát Radoslav Procházka s 18,1 percentami hlasov.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry MVK, ktorý sa uskutočnil od 26. septembra do 2. októbra 2013 na vzorke 1078 respondentov.

Ako tretí v poradí by v prvom kole prezidentských volieb skončil Pavol Hrušovský s 17,6 percentami hlasov, nasleduje Andrej Kiska s 13,2 percentami, Ján Čarnogurský s 8,9 percentami a zoznam uzatvára Peter Osuský so 4,4 percentami hlasov voličov.

Takto modelovaných virtuálnych volieb by sa nezúčastnilo alebo si spomedzi ponúkaných kandidátov nevedelo vybrať 26,2 percenta účastníkov výskumu.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že Roberta Fica by volilo 82,5 percenta voličov Smeru, 39,9 percenta voličov SNS a 24,5 percenta ľudí, ktorí by sa volieb do Národnej rady SR nezúčastnili.

Radoslav Procházka má najväčšiu podporu u voličov SaS (46,5 percenta), nasleduje Nova (44,5 percenta) a OĽaNO (40,5 percenta).

Pavla Hrušovského by v prvom kole volieb podporili najmä voliči KDH (56,6 percenta), Mostu-Híd (37,2 percenta) a SMK (34 percent). Andreja Kisku by za prezidenta volili najmä priaznivci SaS (37,2 percenta), Nova (27,2 percenta) a nevoliči vo voľbách do Národnej rady (19,9 percenta).

Ján Čarnogurský má podľa prieskumu najviac voličov medzi sympatizantmi SMK (27,1 percenta), KDH (21 percent) a SDKÚ (18,1 percenta).

Petra Osuského by podporilo 10,5 percenta voličov Mostu-Híd, 9,7 percenta SMK a 8,5 percenta voličov SDKÚ.

Išlo o multiklientský (omnibusový) výskum realizovaný kvótnym výberom a technikou face-to-face interview (štandardizovaný rozhovor) prostredníctvom anketárskej siete.