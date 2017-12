Žien po župných voľbách nepribudne, najmužnejšie je KDH

V niektorých samosprávnych krajoch dali strany na listiny iba jedenásť percent žien.

8. okt 2013 o 21:08 Michal Piško

BRATISLAVA. Presvedčivé víťazstvo strany Angely Merkelovej v nemeckých voľbách pred dvomi týždňami naše političky neinšpirovalo.

Na listinách, ktoré strany a nezávislí kandidáti na županov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov odovzdávali do minulého utorka, sú ženy vo výraznej menšine.

Medzi 66 kandidátmi na županov ich je len päť, z väčších strán kandidujú Monika Flašíková-Beňová zo Smeru v Bratislave a Dominika Palaščáková v Košiciach za Novu.

„Doteraz sme tu mali dvoch pánov, no Košický kraj by si zaslúžil zmenu. Žena môže priniesť do politiky aj viac harmónie a kultúry,“ hovorí Palaščáková.

Na listinách kandidátov na poslancov osem najväčších strán, s výnimkou OĽaNO, ktoré župné voľby ignoruje, ponúklo voličom iba 16 percent žien. Je to o desať percent menej ako v posledných voľbách do parlamentu.

Sociologička vidí chybu v stranách

Sociologička Zuzana Kusá mieni, že strany zostavujú kandidátky stále najmä cez široké lakte a netrápia sa rovnomerným zastúpením rôznych skúseností. „Veľa to hovorí aj o ich vyspelosti,“ tvrdí.

Percentuálne najviac žien nominuje Most-Híd, 20 percent, o čosi menej ich majú Nova a SaS.

Najmužnejšiu kandidátku zostavilo opäť KDH, podiel žien na nej tvorí iba 8,39 percenta. Prieskumy pritom ukazujú, že výraznú väčšinu voličov KDH tvoria ženy.

„KDH najviac pracuje s obrazom konzervatívnej ženy, ktorá bude radšej hlasovať za muža ako za ženu, ktorá sa nedrží varechy,“ hovorí Kusá.

Europoslankyňa a krajská šéfka KDH v Trenčíne Anna Záborská hovorí skôr o nezáujme žien. „Aj v našom kraji zostali neobsadené miesta, keby mala nejaká žena záujem, mohla kandidovať.“

Kusá oponuje, že strany sú málo aktívne.

„Politika nie je morálne atraktívnou oblasťou a ak chcú strany robiť nábor medzi solídnymi ľuďmi, potrebujú koncepčne pracovať s dorastom a snažiť sa presvedčiť mladé ženy, že politika nie je len pre dravcov.“

Najviac žien bude v Bratislave

Aký pomer zastávajú ženské kandidátky v župách celkovo, jasné nie je, keďže oficiálny zoznam zverejnila len bratislavská župa. Kandiduje v nej takmer 24 percent žien, čo bude výrazne najviac.

V ostatných sú zatiaľ známi len stranícki kandidáti, ich podiel v Žiline či Prešove presahuje 11 percent.