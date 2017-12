Smer si podľa Hlinu robí na výjazdoch vlády kampaň

Počas výjazdových rokovaní vlády sa prezentujú kandidáti do župných volieb, tvrdí Alojz Hlina.

9. okt 2013 o 10:12 sme.sk a sita

BRATISLAVA. Nezaradenému poslancovi Alojzovi Hlinovi sa nepozdávajú výjazdové rokovania vlády. Nazval ich pojazdným cirkusom.

Hlina si myslí, že výjazdovými zasadnutiami robí vláda kampaň svojim kandidátom pred župnými voľbami.

"Minulý týždeň vláda rokovala a rozdávala v Košiciach. Všetci kandidáti do regionálnych volieb za Smer sa prezentovali. Tento týždeň to je Handlová. Kandidát na predsedu v Trenčianskom kraji Jaroslav Baška má už oblek vyžehlený," poznamenal Hlina.

Problém s interpeláciami

Alojzovi Hlinovi sa tiež nepáči, že pre výjazd nebude tradičné rokovanie v stredu, ale vo štvrtok.

Už po druhý raz totiž Hlina ohlásil na Miestnom úrade Bratislava - Staré Mesto zhromaždenie občanov, tzv. občianske interpelácie, ktoré mali byť v čase, keď na úrad vlády prichádzajú členovia kabinetu a majú tam rokovanie.

Už pri prvých ohlásených občianskych interpeláciách v predminulú stredu 25. septembra vláda nezasadala, rokovanie bolo vo štvrtok.

Keďže Hlina už na štvrtok nemal ohlásenie a ostatné formálne náležitosti, musel vybavovať nový termín. Teraz sa scenár opakuje.

Obviňuje vládu zo zbabelosti

"Nechceme sa preceňovať, príde to až smiešne, keď vláda takto prekladá zasadnutia a ak je dôvodom len to, že sa členovia vlády boja tých pár ľudí, ktorí si prídu vypočuť moju interpeláciu, respektíve dať svoju interpeláciu, tak je to prinajmenšom zbabelé," povedal Hlina.

I keď bude mať vláda v stredu výjazdové rokovanie, občianske interpelácie sa budú konať v stredu o 16:00 pred Úradom vlády.