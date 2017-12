Vybavovanie petícií plánujú predĺžiť o tridsať dní

Úrad vlády chce na vybavovanie petícií viac času, navrhuje predĺžiť lehotu na šesťdesiat dní.

9. okt 2013 o 11:21 SITA

BRATISLAVA. Vybavovanie petícií by sa malo predĺžiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o petičnom práve, ktorý predložil do pripomienkového konania úrad vlády.

Vybavovanie petícií by sa malo predĺžiť z 30 na 60 dní.

Úrad vlády argumentuje vybavovaním komplikovaných petícií, ktoré sa dotýkajú pôsobnosti viacerých orgánov verejnej správy.

Dôvodom na úpravu je podľa úradu vlády aj skutočnosť, že v dňoch pracovného pokoja plynie lehota, v ktorej zamestnanci orgánu príslušného na vybavenie petície v skutočnosti nemôžu petíciu vybavovať a lehota plynie márne.

Novela má tiež zaviesť novú legislatívnu skratku „zástupca“ pre osobu, ktorá zastupuje osoby podávajúce petíciu v styku s orgánom verejnej správy.

Vzhľadom na Ústavou garantované právo každého podávať petíciu sa ruší zákonná povinnosť uviesť v petícii alebo na petičnom hárku trvalý pobyt osoby v Slovenskej republike.

Uvedené sa nahrádza pojmom „pobyt“, ktorým sa rozumie akýkoľvek typ a miesto pobytu osoby aj mimo územia Slovenskej republiky.