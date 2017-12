Fico si platil Afroditu

9. okt 2013 o 20:52 Matúš Burčík

Vjazd do areálu kaštieľa v Čereňanoch.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Premiérov úrad vyplatil desaťtisíce eur majiteľovi reštaurácie Afrodita, kde Fico oslavoval s asistentkou. Koľko ich večera stála a kto ju zaplatil, nechce Úrad vlády prezradiť.

BRATISLAVA. Augustový výlet premiéra Roberta Fica s asistentkou Janou Halászovou v romantickom kaštieli v Čereňanoch sprevádzajú podozrenia, že ich súkromná akcia mohla byť platená zo štátnych peňazí.

Majiteľ kaštieľa Marián Filo má lukratívne zákazky na Úrade vlády. Fico si ho po nástupe do funkcie vybral za svojho dvorného kuchára.

Fica s Halászovou pristihol 21. augusta vo Filovom kaštieli týždenník Plus sedem dní.

Po večeri premiér asistentku odviezol domov svojím autom a pri rozlúčke ju pobozkal. Bolo to v deň, keď mala meniny.

Kuchárovo tajomstvo

Na otázky o ich vzťahu Fico odmieta odpovedať. Teraz nechce povedať ani to, koľko spoločná večera stála a z akých peňazí bola zaplatená.

Vyjadriť sa v stredu nechcel ani Filo s odôvodnením, že jeho klienti majú zaručenú diskrétnosť.

Úrad vlády podľa zverejnených faktúr platí Filovi za jeho služby od júna minulého roka. V stanovisku pre SME však hovorí, že Fila si vybral na základe prieskumu trhu v októbri 2012.

„Oslovení boli traja záujemcovia. Úspešným uchádzačom sa stal Marián Filo.“ Kto boli ďalší dvaja uchádzači, neprezradili.

„Služby boli obstarané spôsobom, aby vynaložené náklady boli primerané kvalite a cene.“

Filovou úlohou je zabezpečovať slávnostné obedy a večere pre zahraničné delegácie.

Čo všetko je v tom zahrnuté, Úrad vlády ani po opakovaných otázkach neodpovedal. Spresnil len, že všetky akcie sa konali priamo u premiéra a ani jedna nebola 21. augusta, teda v deň Ficovej návštevy kaštieľa.

Večera pre Zemana

Afrodita Cenník služieb apartmán a raňajky pre 2 osoby - 180 eur

- 180 eur apartmán Deluxe pre 2 osoby - 220 eur

- 220 eur kuracia polievka s rezancami - 2,16

- 2,16 pečené kuracie prsíčka - 7,47

- 7,47 partizánsky steak - 16,10

- 16,10 chrbát z daniela - 13,94

- 13,94 šalát s krevetami - 12,61

- 12,61 makové šúľance - 3,15

- 3,15 veľká Plzeň - 2,49

- 2,49 čaj - 1,36

Zverejnených faktúr je doteraz deväť. Posledná je z 28. augusta, keď Fico hostil predsedu ruskej dumy Sergeja Naryškina. Účet za prípravu slávnostného obeda bol na 2850 eur.

Zhruba rovnakú sumu Úrad vlády vyplatil Filovi v apríli za pohostenie pre českého prezidenta Miloša Zemana a vo februári pre jeho predchodcu Václava Klausa.

Faktúry sú spolu na vyše 24-­tisíc eur. Najvyššia je z júna minulého roka na 3600 eur. Označená je len ako „reštauračné služby“. Podobne všeobecne je ich označených viac. Po prevalení škandálu s asistentkou žiadna nová faktúra nepribudla.

Filo sa pri osobnom stretnutí najskôr nechcel k ničomu vyjadrovať. Neskôr si to rozmyslel a poslal do redakcie krátke stanovisko. Potvrdil v ňom však len to, že na Úrade vlády pripravoval niekoľko oficiálnych obedov pre zahraničné návštevy. Písal v minulom čase.

Spokojní sú všetci

„Veľmi sa teším, že po každej návšteve mi líder zahraničnej delegácie osobitne poďakoval za chutné jedlo, zobral si vizitku a odfotografoval sa so mnou. Je to pre mňa veľkou cťou,“ napísal Filo.

Podľa zistení SME varil priamo v kuchyni Úradu vlády, ktorý väčšinou zabezpečoval aj potrebné suroviny. V prípade, že šéfkuchár potreboval špeciálnu výbavu, priniesol si ju so sebou.

Obedy sa podávajú v zrkadlovej sieni Úradu vlády. Pri zahraničnej delegácii možno rátať s obedmi zhruba pre dvadsať až štyridsať hostí.

Blízko k Ficovi

Čereňany, odkiaľ Filo dochádzal, sú od Bratislavy vzdialené 160 kilometrov. Cesta autom trvá takmer dve hodiny. Obec je neďaleko Topoľčian, odkiaľ je aj Fico.

Po zverejnení fotografií Fica s Halászovou Úrad vlády odmietol prezradiť, aké má jeho 27-­ročná asistentka pracovné zaradenie.

Rovnako nechce povedať ani to, koľko zarába, prípadne či dostáva nejaké odmeny, čím by mohla byť oproti ostatným zamestnancom špeciálne zvýhodňovaná.

