Opozícia na rokovanie o volebných zákonoch neprišla, Kaliňák ju zavolal neskoro

Minister zvolal stretnutie len pár hodín pred jeho konaním. Takto sa nezvoláva ani na pivo, povedal Pavol Zajac z KDH.

10. okt 2013 o 13:30 sita, tasr

Minister vnútra zvolal stretnutie len pár hodín pred jeho konaním. Takto sa nezvoláva ani na pivo, povedal Pavol Zajac z KDH.



BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák zvolal na štvrtok stretnutie s opozíciou o volebných kódexoch.

Opozícia však neprišla, pretože stretnutie na jedenástu zvolal Kaliňák len niekoľko hodín pred jeho konaním.

Z opozície najprv prišla len nezaradená poslankyňa Jana Žitňanská, ktorá mala na rokovaní zastupovať stranu Nova. Neskôr sa dostavil aj ďalší nezaradený poslanec Alojz Hlina.

Opozícia bude mať ďalší termín na rokovanie o volebných zákonoch, uskutoční sa v pondelok 14. októbra o 14.00.

O stretnutí sa dozvedeli až pred desiatou

„O stretnutí som sa dozvedel tesne pred desiatou. Celý návrh volebného zákona vyzerá presne tak, ako organizácia stretnutí pod gesciou ministerstva vnútra, keď v stredu pred koncom pracovného času tvrdili, že stretnutie vo štvrtok nebude. Potom pár minút pred jeho konaním poslali pozvánku,“ povedal poslanec Gábor Gál (Most-Híd).

Pozvánka bola na parlamentný výbor pre verejnú správu doručená podľa poslanca za KDH Pavla Zajaca o 8:15. On si ju v e-maile našiel pred 10:00. Takéto pozývanie preto považuje za neseriózne.

„Takto sa nezvoláva ani na pivo. Predpokladali sme, že dostaneme pred stretnutím aj pripomienky v paragrafovom znení. Ja som dnes na východe Slovenska a nie som schopný fyzicky sa dostaviť do Národnej rady ani keby mi minister poslal lietadlo, ktoré vozilo poslankyne Smeru do Petrohradu,“ povedal Zajac.

Predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ Lucia Žitňanská sa o rokovaní dozvedela okolo deviatej.

„Mám dopredu plánovaný iný program. To stretnutie musí byť na budúci týždeň. Nech to zvolajú s primeraným časovým odstupom,“ vyhlásila.

O volebných kódexoch by mal parlament rokovať na schôdzi, ktorá sa začne v utorok.

„Dohoda bola, že zákon bude zaradený do programu, keď sa dokončia rokovania. Čas je. Nehorí. Nie je dôvod sa ponáhľať, môžeme to preložiť na december,“ povedala Žitňanská.

Kaliňák pri moratóriu ustúpiť nechce

Kaliňák tvrdenia opozície najprv odmietol. "Vtedy je to rozhodujúce, až sa o tom hlasuje v rokovacej sále. Pokiaľ sa my bavíme, tak debatujeme o veciach a podľa záujmu je to vždy nastavené podľa programu, kedy môžeme," reagoval.

Neskôr povedal, že sa prepočítal v tom, aký dokáže byť parlament pružný.

Žitňanská povedala, že na štvrtkovom stretnutí si partneri prešli, čo už bolo dohodnuté a kde je ešte priestor na komunikáciu.

Kaliňák podľa nej nechce ustúpiť v otázke moratória, ktoré je podľa nej zbytočné.

Priestor naopak vidí v skrátení zákazu zverejňovať prieskumy verejnej mienky z troch na dva týždne.

Žitňanská by aj tento zákaz však radšej zo zákona vypustila. Verí tiež, že by sa mohla posunúť účinnosť zákona napríklad až k ďalším parlamentným voľbám.

Pokiaľ ide o zriadenie nezávislej volebnej komisie, je podľa Kaliňáka zhoda na tom, že v nej bude mať opozícia a koalícia rovnaké zastúpenie.

Minister zároveň nevyhovie návrhu KDH na rozdelenie Slovenska na viac volebných obvodov, lebo ide o zmenu volebného systému.