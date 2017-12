Detské domovy sú naplnené na 97 percent a detí pribúda

V domovoch je 4770 detí, v Banskobystrickom a Prešovskom kraji naplnenosť presiahla sto percent.

BRATISLAVA. Štátne aj neštátne detské domovy na Slovensku sú naplnené na 97 percent.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) evidovalo ku koncu augusta tohto roku 4770 detí, ktoré sú v nich umiestnené. Domovy majú pritom kapacitu pre niečo cez 4900 chlapcov a dievčat.

"V minulosti sme sa tešili z postupného klesajúceho trendu počtu detí v detských domovoch, ktorý sa ale v priebehu minulého roka otočil a stále narastá," informoval na štvrtkovej konferencii Mosty k rodine 2013 generálny riaditeľ ÚPSVaR Marián Valentovič.

Najviac miesta pre deti dnes ešte majú domovy v Trenčianskom kraji (91 percent), Trnavskom kraji (92 percent) či Žilinskom a Nitrianskom kraji (obe po 95 percent).

Preplnené sú však už momentálne domovy v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, kde obsadenosť dosahuje 102 percent.

Najviac detí na Slovensku dokáže umiestniť Košický kraj, kde domovy poskytujú miesto pre 1085 detí. Koncom augusta tam však mali umiestnených 1061 chlapcov a dievčat.

Zapojiť chcú rómskeho splnomocnenca

Podľa štatistiky viac ako 60 percent detí z detských domovov, ktoré by sa mohli vrátiť do svojich pôvodných alebo biologických rodín, s tým majú problém. "Bolo to z dôvodu materiálneho zabezpečenia, hlavne bývania," podotkol Valentovič.

ÚPSVaR sa preto podľa jeho slov rozhodlo tento problém riešiť zintenzívnením spolupráce so samosprávami.

"Ak berieme do úvahy pomoc rodine, ktorá je často viacpočetná, zo strany štátu, verejnej správy a samosprávy, a to hlavne pri riešení bytovej otázky, tak je to neporovnateľne nižší náklad, ako nás stojí jedno dieťa v detskom domove," pripomenul s tým, že možnosť vyrasť v biologickej rodine je navyše pre samotné dieťa nevyčísliteľná hodnota.

Do procesu znižovania trendu preplnenosti detských domov chce ústredie práce zapojiť aj splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka.

Valentovič totiž pripúšťa, že súčasný stav v detských domovoch do istej miery spôsobujú aj rómske osady. "Nie je to riešiteľné v priebehu jedného dňa, roka, ale chce to začať riešiť," dodal.

Deti zostávajú v domovoch dlhšie

Okrem zvyšovania počtu detí v detských domovoch sa podľa Valentoviča predlžuje aj priemerná dĺžka pobytu. Situácia sa v tejto oblasti zhoršila podľa jeho slov minulý rok.

Kým koncom roku 2011 ÚPSVaR evidovalo priemernú dĺžku pobytu na úrovni 4,07 roka, pričom za predošlé tri roky sa dĺžka postupne skracovala, koncom roku 2012 to bolo už 4,38 roka.

"Problém s umiestňovaním majú najmä staršie deti. Často sú to deti, ktoré sú dlhodobo v detskom domove a ostávajú tam až do chvíle, kým neodídu prirodzeným spôsobom," priblížil.

Podľa Valentoviča chýbajú sociálni pracovníci pracujúci v teréne, no klesajúci trend z predchádzajúcich rokov sa už podarilo zvrátiť.

Zvyšuje sa tiež počet detí s psychiatrickou diagnózou.

Profesionálnych rodín pribúda

Pozitívnym trendom však na druhej strane je fakt, že zhruba 33 percent detí je umiestnených v profesionálnych rodinách a napriek stúpajúcemu trendu v detských domovoch je toto číslo stabilné.

"Počet profesionálnych rodín sa zvyšuje," doplnil Valentovič.

Postupne dochádza aj k ďalším kúpam rodinných domov a opúšťaniu verejných budov. V tomto roku sa podarilo takto vyriešiť detské domovy v Tornali, Istebnom či v Spišskom Štiavniku.

"Plánujeme momentálne preinvestovať do kúpy a výstavby nových rodinných domov a rekonštrukcie súčasných, vrátane ich vybavenia, vyše desať miliónov eur. Ak berieme do úvahy históriu, tak asi od roku 2004, 2005 to nemá obdobu v tomto objeme," dodal Valentovič.