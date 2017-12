Kiska by britskej kráľovnej ukázal rómske osady

Prezidentskí kandidáti sa stretli v diskusii na Paneurópskej vysokej škole. Pavol Hrušovský neprišiel.

BRATISLAVA. Niečo ako primárky – tak zatiaľ vyzerá súboj kandidátov, ktorí sa vo štvrtok stretli na prezidentskej debate v Bratislave. Do auly Paneurópskej vysokej školy prišli štyria.

Z ohlásených kandidátov neprišiel Pavol Hrušovský, ktorý čaká, kým jeho kandidatúru potvrdí cez víkend rada KDH, ale chýbal najmä hlavný súper – kandidát vládneho Smeru.

Pred stovku študentov si sadli Radoslav Procházka, Andrej Kiska, Peter Osuský a Ján Čarnogurský.

Publikum niektorí zaujali už na začiatku.

Čarnogurský pripomienkou, že školu, kde debatovali, zakladal, Peter Osuský zas výrokom, že v súkromných školách z drvivej väčšiny neštuduje elita študentstva. Túto, na pôde súkromnej univerzity odvážnu myšlienku, neskôr radšej korigoval.

Debata trvala dve hodiny, jasného víťaza nemala.

Kiska vs. Procházka

Padlo v debate Procházka a Osuský by dekriminalizovali držanie jedného gramu marihuany.

Procházka, Kiska a Osuský sú za registrované partnerstvá bez adopcií.

Kiska by kráľovnej Alžbete II. ukázal rómsku osadu.

Osuský v debate o odvolateľnosti Štefana Harabina s úsmevom povedal, že nenásilné riešenie neexistuje.

Čarnogurský chce ukončiť „studenú vojnu medzi tzv. pravicou a tzv. ľavicou“.

Kiska sa na otázku, aké má kontakty v zahraničí, pochválil, že pôjde na obed s českým politikom Karlom Schwarzenbergom.

V priebehu diskusie sa Procházka niekoľkokrát oprel do Kisku, napríklad vtedy, keď bývalý podnikateľ nedokázal povedať, ktorý parlamentný výbor rieši konflikty záujmov.

Keď Kiska na otázku, čo by u nás ukázal kráľovnej Alžbete II., odpovedal, že by ju zobral do rómskej osady, Procházka neveriacky vyvalil oči.

Kandidáti sa nezhodli ani na tom, ako by riešili problémy v súdnictve.

Procházka by do sto dní vymenil vedenie Ústavného súdu. Chcel by byť kreatívny pri výklade ústavy a spolu so Súdnou radou nájsť cestu, ako odstaviť predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina.

Bývalý minister spravodlivosti Čarnogurský taký radikálny nebol a vyhlásil, že „akého zástupcu si súdny stav vygeneroval, takého má“.

Pravičiar Osuský si pomohol Leninom, keď povedal, že „kádre rozhodujú všetko“, a čo sa týka Harabina, s úsmevom dodal, že „nenásilné riešenie neexistuje“.

Podporia sa v druhom kole

Študenti sa kandidátov pýtali aj na to, ktorý iný kandidát je im najbližší a koho by podporili v druhom kole.

Jediný, kto neodpovedal, bol Čarnogurský, lebo podobné úvahy považuje za porazenecké.

Kiska by nemal problém so žiadnym kandidátom, Osuský vyjadril sympatie Procházkovi.

Ten pred časom v rozhovore pre SME povedal, že by asi volil Čarnogurského. Teraz naznačil, že by dal prednosť Osuskému.

Štáby: Sú to rétori

Vo volebných štáboch kandidátov hovoria, že sa na podobné debaty veľmi nepripravujú.

„Peter Osuský je mimoriadne schopný rétor a názory má už vyprofilované,“ hovorí šéfka jeho kampane Jana Kiššová.

„Náš kandidát je dobrý v improvizácii a vyslovene nemá rád konzultačných poradcov,“ odpovedal aj Martin Dubéci z Procházkovho štábu.