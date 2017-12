Účet za Afroditu Fico neukáže, o večeri s asistentkou nehovorí

Petrák zo Smeru: Je to nefér

ĽUBOMÍR PETRÁK zo Smeru vraví, prečo Robert Fico nemôže ukázať účet za večeru.

Ako hodnotíte, že premiér odmieta ukázať účtenku za večeru v kaštieli v Čereňanoch?

„Prečo by mal zverejňovať tieto veci? Bola to jeho súkromná akcia. Keď som teraz na obede s kolegom, tiež si vypýtate účtenku?“

Verejní funkcionári zo zákona nesmú brať dary.

„Tieto veci ovládam.“

Keby účet ukázal, vyvrátil by podozrenie, že prijal dar.

„Nie je hypotéza ani podozrenie, že prijal dar. Fabulujete a vytvárate konštrukcie, aby ste zbytočne živili túto tému. Prečo by vám mal predkladať účtenku? Keď tam bude 50 eur, budete písať, že si slabo uctil svoju kolegyňu. Keď tam bude 200 eur, poviete, že zbytočne rozhadzuje, lebo je to polovica mesačného platu niekoho iného. Zdá sa mi to nefér.“

Nezáleží vám na dodržiavaní zákona?

„Bol podnet? Namietal niekto, že použil štátne peniaze? Nič z toho nie je.“

Je v poriadku, ak premiér nechce vydokladovať, či zaplatil za služby u kuchára, ktorý má zákazky na Úrade vlády?

„Premiér ako každý iný má aj svoje súkromie. Môže sa rozhodnúť, kedy a s kým pôjde na obed, večeru.“

Účtenka by vysvetlila, či neoprávnene nezískava výhody od človeka, ktorý má od neho zákazky.

„Na základe čoho máte podozrenie? Koľkokrát varil? Pri návšteve predsedu dumy, českého prezidenta a neviem ešte koľkokrát. Tomuto hovoríte niečo, za čo by mal byť niekto niekomu do hrobu vďačný?“

Od exšéfa parlamentu Richarda Sulíka ste v minulosti žiadali, aby zverejnil faktúru za večeru v Salzburgu, tiež bolo podozrenie, či neprijal dar.

„Do Salzburgu letel súkromným lietadlom. Bola to absolútne iná situácia.“

Fico bol v súkromnej reštaurácii, jej majiteľ má zákazky na Úrade vlády.

„Zákazky? Má jednu zákazku a trikrát za rok varil pre Úrad vlády.“

Od Sulíka ste žiadali, aby zverejnil aj spolucestujúcich, aby sa vyvrátili podozrenia, že v budúcnosti dostanú trafiky. Aj premiér odmieta zverejniť, s kým v kaštieli bol.

„Bol s pani Halászovou.“

Iba s ňou? Premiér vraví, že tam bolo šesť ľudí.

„Pekný deň prajem.“

Mária Benedikovičová