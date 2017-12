Čarnogurský pre voľby odišiel z KDH, stranu aj tak rozdeľuje

Ján Čarnogurský

Ján Čarnogurský bol iniciátorom vzniku Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) na Slovensku a na jeho zakladajúcom sneme vo februári 1990 ho zvolili za predsedu. KDH vzniklo 17. februára 1990..

Narodil sa 1. januára 1944 v Bratislave. Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe absolvoval v roku 1969 a nasledujúce dva roky pôsobil ako advokát v Bratislave. V roku 1971 získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave titul doktora práv.

Za obhajobu v politickom procese ho v roku 1981 vylúčili z radov advokácie. Čarnogurský vydával samizdatový časopis Bratislavské listy. Za "podvracanie republiky" bol od augusta do novembra 1989 uväznený.

Po novembrovej revolúcii sa Ján Čarnogurský stal členom delegácie, ktorá rokovala s vládou ČSSR a od decembra 1989 do júna 1990 bol podpredsedom čs. vlády národného porozumenia. Od júna 1990 do apríla 1991 vykonával funkciu prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky a od apríla 1991 do parlamentných volieb v júni 1992 bol predsedom vlády SR, po tom, ako bol z tejto funkcie odvolaný Vladimír Mečiar.

Od júna 1992 bol Ján Čarnogurský poslancom Národnej rady SR za KDH, od júla 1993 bol podpredsedom parlamentného zhromaždenia Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a od apríla 1997 podpredsedom Európskej únie kresťanských demokratov. V rokoch 1994 -1998 bol členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

V rokoch 1998-2002 bol Ján Čarnogurský ministrom spravodlivosti vo vláde Mikuláša Dzurindu.

V roku 2000 odstúpil Ján Čarnogurský z postu predsedu KDH a založil si advokátsku kanceláriu.

Ján Čarnogurský v roku 2012 ohlásil svoju kandidatúru na post prezidenta.

