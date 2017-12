Bezák odchádza na rok do Talianska, potom zvažuje Anglicko

Odvolaný arcibiskup tvrdí, že zo Slovenska neodchádza so smútkom a uvažuje aj nad návratom.

11. okt 2013 o 14:21 tasr, sita





PRIEVIDZA. Odvolaný arcibiskup Róbert Bezák odchádza približne na rok do Talianska. Tiež uvažuje o pôsobení v Anglicku.

Vyhlásil to v piatok po udelení čestného občianstva mesta v Prievidzi.

Bezák v Prievidzi neupresnil, kde bude pôsobiť, podľa agentúry SITA by to malo byť v talianskom Busollengu neďaleko Verony v kláštore rehole redemptoristov, ktorej je členom.

Redemptoristi tam spravujú Sanktuárium Márie ustavičnej pomoci.

Bezák si do Prievidze prišiel prevziať čestné občianstvo.

FOTO - TASR

V Taliansku mám dohodu na rok, hovorí

Bezák najskôr svoje plány prezradiť nechcel.

"Priateľ hovorí, že povieš, čo spravíš a potom to neurobíš... Trocha žijem aj tým, čo život ponúka. Skôr tak trochu aj očakávam, že aj z druhej strany bude nejaká odozva, akým spôsobom sa má ten môj život vyvíjať. Stále by som čakal taký mandát od tých, ktorým tiež patrím, teda od Vatikánu," povedal s tým, že keďže ako arcibiskup tu už nemá svoje biskupstvo, pôjde tam, kde ho skôr prijmú.

Arcibiskup chce pôsobiť v Európe, no nechce chronologicky hovoriť, aký bude mať ďalší harmonogram svojho života.

"Vidím to naozaj na Európu a začalo by to Talianskom. Mám takú dohodu, že by to mohlo byť do jedného roku. Spomínal som, že by to mohlo byť potom aj Anglicko," reagoval na svoje ďalšie pôsobenie.

Arcibiskup prežil v Prievidzi 19 rokov.

FOTO - TASR

Na Slovensko sa možno vráti oblúkom

Bezák vníma svoj odchod zo Slovenska ťažko.

"Uvedomil som si, že ten čas sa kráti a pre mňa to už nie je odchod nejakého mladého študenta. Páčilo sa mi, keď som pred 20 rokmi išiel popozerať, ako vyzerá svet, ale ja už viem, ako vyzerá. Ja by som mal začať zase od začiatku a mne sa zdá, že v tom mojom veku by to už nebolo potrebné," vysvetlil.

Nad svojím návratom na Slovensko Bezák uvažuje.

"Ja neodchádzam zo Slovenska so smútkom, ale možno takým oblúkom, akým som odišiel z Prievidze do Bratislavy a potom do ďalšieho sveta a vrátil sa späť na Slovensko, tak to bude tiež taký oblúk. Možno vážny, náročný, ale pre mňa je Slovensko vždy tým miestom, ktoré patrí do môjho života. Ja som Slovák," dodal.