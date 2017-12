V súkromí Radičovej sa Fico vŕtal rád, pri Afrodite tvrdí, že má právo na súkromie

Hranice súkromia verejných osôb sa hľadajú ťažko

Pýtali sme sa, kde sú hranice súkromia premiéra a politikov?

Miroslav Kusý, politológ

Premiér je verejná osoba, tá najprominentnejšia. Jeho súkromie sa nedá oddeliť od verejného života. Čokoľvek urobí a čímkoľvek sa prezentuje na verejnosti, je vždy vnímané prísnejšie ako u bežného smrteľníka.

Ladislav Špaček, odborník na etiketu, exhovorca Václava Havla

Ústavní činitelia majú v porovnaní s bežnými ľuďmi nižšiu mieru ochrany súkromia, pretože dobrovoľne vstupujú do verejného života, ktorý patrí všetkým. Musia preto zniesť väčšiu mieru kontroly. Hranice ich súkromia sa hľadajú ťažko. Sú dané tým, že verejnosť by mala vedieť všetko to, čo charakterizuje tohto človeka a súlad jeho slov a činov.

Henrich Krejča, riaditeľ spravodajstva a publicistiky Markízy

Prezident alebo premiér akejkoľvek krajiny by mali byť aj morálnou autoritou, miera ich súkromia je verejnou funkciou veľmi znížená. Súkromie by nemalo byť témou samoúčelne. Môže sa stať témou spravodajstva, ak ovplyvňuje chod ministerstiev či štátu.

Pavel Novotný, šéfredaktor českého bulvárneho portálu

Súkromie politikov je predovšetkým pre verejnosť lákavé. Aj preto preberajú tieto informácie aj mienkotvorné médiá. Je to nový trend v českých aj slovenských médiách, ale aj dávno bežným štandardom v krajinách západnej Európy.

Janek Kroupa, investigatívny novinár

Novinári by v tom, čo robia, nemali byť neskúsení, mali by byť opatrní a brať ohľad aj na rodinu politikov. V Česku je teraz aféra, kde bulvárny denník zverejnil fotografie prezidentovej dcéry, ktorá sa mala zúčastniť na pornopárty. Toto sa mi zdá presne ten prípad za hranicou verejného záujmu aj vkusu. V prípade slovenského premiéra je hranica daná tým, či využíva pri súkromných akciach verejné prostriedky. Novinári majú právo kontrolovať využitie verejných prostriedkov.