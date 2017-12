Jeden volebný obvod podľa Zajaca vytvára vodcovský typ strán

Jeden obvod na Slovensku zaviedol pred voľbami 1998 Vladimír Mečiar. Dovtedy boli štyri.

13. okt 2013 o 8:50 SITA

BRATISLAVA. Smer nechce podľa poslanca za KDH Pavla Zajaca viac volebných obvodov.

Ako povedal Zajac pre agentúru SITA, ako keby čas na zmenu z jedného volebného obvodu na viac, nebol nikdy.

„Voľby do Národnej rady budú až v roku 2016. Teraz je ideálny čas hovoriť o rozdelení na viac volebných obvodov,“ zdôraznil.

Minister vnútra Robert Kaliňák odmieta viac obvodov, pretože by poškodili malé strany.

„Je až groteskné od ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ako sa stará o malé a národnostné strany. Ak by v roku 2012 boli voľby do Národnej rady vo viacerých obvodoch, výsledky volieb by boli približne rovnaké, aké boli v skutočnosti. Zmenilo by sa zastúpenie poslancov za jednotlivé obvody. Teda v Národnej rade by sedel iní poslanci, ale napríklad Most-Híd by mala taký istý výsledok, len by ho dosiahla v dvoch, alebo troch obvodoch,“ konštatoval Zajac.

Zajac: Občania nepoznajú poslancov

Dôvodov na viac volebných obvodov je podľa Zajaca veľa. Najhlavnejší je ten, aby poslanci boli pri svojich voličoch.

„Keď budú poslanci volení na menšom teritóriu, voliči ich budú lepšie poznať a preferenčnými hlasmi lepšie dokážu prekrúžkovať, koho chcú. Hlavne po štyroch rokoch budú musieť poslanci skladať pred týmito voličmi účty z toho, čo robili v Národnej rade,“ povedal Zajac.

Jeden volebný obvod vytvára podľa Zajaca z poslancov vo veľa prípadoch anonymných zástupcov občanov.

„Občania ich nepoznajú. Na menšom teritóriu by sa anonymita strácala,“ upozornil s tým, že jeden volebný obvod zaviedol pred rokom 1998 Vladimír Mečiar.

„Dovtedy sme mali štyri volebné obvody. Mečiar takýto systém zaviedol, pretože potreboval, aby bol na všetkých volebných lístkoch na Slovensku ako číslo jeden on. To znamená, že jeden volebný obvod vytvára vodcovský typ strán. Ak padne vodca, padá s ním aj strana. Viac volebných obvodov by teda prinieslo väčšiu politickú stabilitu,“ dodal.

Väčšina štátov má viac obvodov

Drvivá väčšina štátov v Európe má podľa Zajaca viac volebných obvodov, a aj všetci naši susedia.

Zo ôsmich štátov, ktoré majú podobný počet obyvateľov ako Slovensko, majú iba Slovensko a Moldavsko jeden volebný obvod.

Národná rada posunula v septembri návrhy volebných zákonov do druhého čítania.

Podľa Kaliňákom predložených návrhov politické strany budú môcť na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac tri milióny eur, kandidáti na prezidenta maximálne pol milióna eur a nezávislí kandidáti na predsedov samosprávnych krajov najviac štvrť milióna eur rovnako ako kandidáti na primátorov Bratislavy a Košíc.

Všetci budú povinne zverejňovať údaje nielen o tom, koľko peňazí na kampaň minuli, budú tiež musieť informovať odkiaľ peniaze majú.

Zákon zavádza tzv. transparentné účty, ku ktorým bude mať prístup verejnosť.

Politické strany teda budú musieť mať peniaze určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke, ktorý zriadia pre každú kampaň samostatne. Údaje z účtu povinne zverejnia na internete.