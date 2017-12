Prezidentské voľby budú najneskôr 12. apríla 2014

Novú hlavu štátu volíme najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta.

13. okt 2013 o 11:09 TASR

Kto kandiduje Pavol Hrušovský

Radoslav Procházka

Andrej Kiska

Ján Čarnogurský

Peter Osuský

Leonid Chovanec

Jozef Behýl

Milan Melník

Ľubica Blašková Spomína sa aj Milan Kňažko, Smer chce kandidáta ukázať v decembri.

BRATISLAVA. Prezidentské voľby by sa mali konať najneskôr 12. apríla 2014.

Z Ústavy totiž vyplýva, že novú hlavu štátu volíme najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Ivanovi Gašparovičovi sa končí 15. júna.

Prezidenta volíme v priamych voľbách tajným hlasovaním. Voľba je dvojkolová.

V prvom kole sa prezidentom stane ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov.

Ak sa to nepodarí nikomu, do dvoch týždňov sa uskutoční druhé kolo, do ktorého postúpia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.

Ten, ktorý v ňom získa viac hlasov, obsadí na päť rokov Prezidentský palác.

Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta zložením sľubu.

Skladá ho pred Národnou radou do rúk predsedu Ústavného súdu napoludnie v deň, v ktorom sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta.