Opravy a spresnenia 13. 10. 2013

13. okt 2013 o 18:16

V utorok 8. októbra sme v článku Teroristi boli aj v socializme, no búrili sa nešikovne napísali, že František Bednár dnes kandiduje za Kotlebovu Slovenskú ľudovú stranu do župných volieb. Spolu s Marianom Kotlebom kandidoval Bednár v roku 2012 do parlamentu na kandidátke Ľudovej strany Naše Slovensko. SĽS, za ktorú kandiduje dnes, nie je s Kotlebom spojená.