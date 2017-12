Šéfovala reštauráciám: Že bez bloku nemusíte platiť? Strašne úbohé

Neskôr ste sa stali šéfkou dvoch reštaurácií, ktoré fungovali v priestoroch hotela Carlton. Keď som pred rokmi robil rozhovor s kuchárom a majiteľom michelinovskej reštaurácie Pavlom Pospíšilom, ten bratislavské podniky označil za katastrofu a zlodejinu. Trháte si u nás vlasy aj vy?

Podľa mňa sa to už zlepšuje. (smiech) Záleží na tom, kam idete. Ak do Zylindru, interiér je príjemný, ľudia vycvičení a skvelí, pričom vedia, čo varia a ponúkajú. Za to si však aj vypýtajú adekvátne peniaze. Ak vojdete niekam, kde ponúkajú iba obedové menu a je to o tom, aby nahnali čo najväčší počet ľudí, ani zamestnanci často nie sú takí, akí by mali byť.

Všetko závisí na majiteľovi. Ak sa o to stará, dbá aj na personál a vyberá si kvalitu. Komu ide len o to, aby raz za mesiac „skasíroval“ zisk, kašle na to, čo sa v podniku deje. Kvalita jedla je potom otrasná a personál môže ľudí okrádať.

Množstvo reštaurácií má jedálne lístky so šialenou ponukou desiatok jedál. V kuchyni je jeden kuchár, a nech by sa aj pretrhol, nemá šancu robiť kvalitne. Nemôže pracovať s čerstvými potravinami, o sezónnosti ponuky škoda hovoriť. Výsledkom je, že omáčky sú z prášku, dokonca z neho vyrábajú aj zemiakové pyré. Zvyšok sú zmrazené polotovary pripravené v mikrovlnke či fritéze.

Je to výhradne o prístupe. Ak ako majiteľ chcem, aby mi tam chodila slušná klientela, dám si záležať na tom, aby bol kuchár kvalitný, aby sa varilo z čerstvých potravín, hoci ceny budú vyššie.

Ak však dám do ponuky 80 jedál, je jasné, že nebudem mať čas vyrábať poctivé cesto na halušky. Keby majitelia premýšľali, pochopili by, že v jedálnom lístku by stačil len zlomok, ale zato kvalitne pripravených jedál. Pozitívne referencie by sa potom šírili aj bez toho, aby si museli platiť reklamu niekde v novinách či ponúkať zľavové kupóny.

Zdeněk Pohlreich v Česku odviedol kus práce, keď tamojších ľudí naučil aspoň trochu rozlišovať poctivejšie jedlá od „šmakulád“. Lepšie podniky majú trend, že ponúkajú pekne naaranžované, na seba vrstvené a minimalistické porcie, kým časť ľudí je stále zvyknutá na poriadnu dávku bez ohľadu na to, ako to na tanieri vyzerá.

Taktika nového trendu spočíva v tom, že to jednak dobre vyzerá a chutí, a že si tiež stíhate okrem hlavného jedla dať aj polievku a dezert. Reštaurácia by nemala byť len o tom, že prídem, dám si dva veľké rezne so šalátom, jedno pivo a idem domov.

Osobne nie som veľký zástanca dekorovaných a minimalistických porcií, ale ak je to rozumná kombinácia pekného jedla a adekvátneho množstva, nie je dôvod to kritizovať. Koniec koncov, jedlo by malo byť nielen gastronomickým, ale aj estetickým zážitkom.

Niekomu stačí, že sa preje z niečoho, čo na tanieri vyzerá nechutne, len aby mal plné brucho, iný to vníma ako príležitosť posedieť si, vychutnať danú chvíľu, porozprávať sa, spríjemniť si deň.

Existuje vysvetlenie, prečo aj dnes toľko reštaurácii v kategórii bezmäsité jedlá ponúka bryndzové halušky so slaninou a vyprážaný syr so šunkou?

(smiech) Svedčí to o inteligencii človeka, ktorý zostavuje jedálny lístok. Na druhej strane sa tam objavujú aj väčšie hovadiny ako gramatické chyby a zlé preklady. Väčší problém vidím v tom, že naše reštaurácie často nie sú špecializované a ponúkajú všetko od boršču, vyprážaného syra cez halušky až po pizzu, teda totálny miš-maš. Jednoducho tam prídete a z podniku nemáte žiadny pocit. Takéto podniky nie sú o zážitku, len o napchávaní si brucha.

Pozor, nemám na mysli fastfoody, pretože u nás je ten pojem sprofanovaný a ľudia ho vnímajú ako synonymum nekvalitných reštaurácií. V Amerike sú aj kvalitné fastfoody, kde ste sa nemuseli hanbiť dať si kvalitný steak, kde ste si sadli k baru a pozerali, ako kuchári to jedlo pripravujú. Fastfood teda nie sú len hamburgery.

Zvláštna je „kreativita“ reštaurácií, keď ponúkajú vyprážané rezne, vyprážané syry, vyprážané šampiňóny, vyprážaný karfiol, a keď chcú ohúriť, vypražia aj brokolicu a miesto trojobalu použijú zemiakové cestíčko. Podobná kreatíva platí pri neochutených oblohách, ktoré tvoria sterilizované veci alebo zvädnuté zvyšky z nepredaných šalátov, a ktoré kuchár pokojne „capne“ na horúcu prílohu.

To je len o tom, akého človeka si do svojej reštaurácie najmete. Ak zamestnáte čerstvého absolventa kuchárskej školy, ktorý nemá v sebe ani základy, na iné ako vyprážanie sa nezmôže. Iní varia len doma a potom idú robiť kuchárov, lebo si myslia, že už to vedia.

Ak niekto nemá základy, potom tomu zodpovedá aj ponuka a aranžovanie na tanieri. Problém je, že to nevedia robiť ani majitelia. Keby to totiž vedeli a videli by, že kuchár zlyháva, zasiahli by alebo zaplatili niekoho lepšieho. Je to aj o morálke ľudí.

Práve Pohlreich ukázal, ako zúfalo majitelia netušia, že môžu variť lepšie, z kvalitných surovín a pritom lacnejšie. Koľkí kuchári boli prekvapení, že nemusia používať umelé dochucovadlá, že vývar sa nerobí z prášku?

Nevidím problém v tom, ak chce niekto vlastniť reštauráciu a neštudoval to. Problém nastáva, ak si nie je schopný uvedomiť, že by mal robiť len manažéra a na ostatné najať človeka s referenciami, ktorý sa v tom vyzná. Ak bude majiteľ robiť ekonomiku a kvalitný kuchár ponuku jedál, bude to fungovať. Ak sú mimo obaja, je to smutné, na Slovensku však časté.

Prekvapuje ma, koľko podnikov u nás má v jedálnom lístku uvedený „disclaimer“, že ak obsluha zákazníkovi nedá blok z pokladne, nemusí zaplatiť. Pôsobí to, ako keby majiteľ zákazníkov prosil, nech mu postrážia darebný personál.

Áno, s týmto som sa nestretla nikde inde, len na Slovensku. Je to strašne úbohé a celkovo to svedčí o tom, ako podnik funguje počas neprítomnosti majiteľa. Otvorene tak priznáva, že personál jednoducho kradne. Platí, že ľudí treba strážiť, lebo príležitosť robí zlodeja, preto by mal byť prítomný vždy niekto kompetentný a nie túto zodpovednosť presúvať na zákazníkov.

Keď už kritizujeme iných, preberme si aj reštaurácie, ktoré ste riadili. Jedna z nich bola zameraná na taliansku kuchyňu. Varili ste výhradne z čerstvých surovín?

Polotovary sa určite nepoužívali, sami sme si vyrábali aj cestoviny. Ako prví v Bratislave sme mali šalátový bar, kde si zákazník sám mohol nabrať teplú aj nastudeno pripravenú zeleninu. Snažili sme sa robiť sezónnu ponuku, čiže ak práve dozrievali napríklad tekvice, jedlá boli najmä z nich.

Druhá reštaurácia mala americký koncept s predpísanými štandardami, takže sa to príliš obmieňať nedalo. Menu sa však menilo aj tam.