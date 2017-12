Päťpercentné zvýšenie platov nestačí, tvrdia opozícia aj učitelia

Exministrovi Martinovi Froncovi sa zdá navýšenie nízke na to, aby sa podarilo splniť sľuby z Čaplovičovej správy.

14. okt 2013 o 14:51 TASR

BRATISLAVA. Zvýšenie tarifných platov učiteľov o päť percent je podľa opozičných poslancov aj učiteľov málo.

Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič (Smer) sa v správe o stave školstva zaviazal, že zárobky učiteľov do roku 2016 dosiahnu 1,2-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.

Podpredseda školského parlamentného výboru a exminister školstva Martin Fronc (KDH) hovorí, že ak sa minister školstva chce priblížiť k tejto hranici, každoročne by platy učiteľov mali stúpnuť minimálne o desať percent.

"Domnievam sa, že to, čo by vláda mohla dať, aby dodržala deficit, by mal byť opakovaný priemerný nárast minimálne okolo tých 10 percent, aby sa to dotiahlo na tú víziu 1,2-násobku priemerného platu," povedal v pondelok Fronc po rokovaní školského parlamentného výboru.

Ani pri 10-percentnom zvýšení by podľa neho platy za dva roky nedosiahli hranicu 1,2-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.

Jana Žitňanská: Učitelia sú rozčarovaní

Podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer) by mal priemerný plat na základných a stredných školách v budúcom roku dosiahnuť 962 eur, pričom priemerný plat v národnom hospodárstve odhaduje ministerstvo na úrovni 845 eur.

Správa o stave školstva podľa Fronca nemá z pohľadu finančných záväzkov reálnu výpovednú hodnotu. "Oznámiť niečo bez finančného krytia nepovažujem za zodpovedné," zdôraznil.

V dokumente je podľa neho viacero rozporov a poslanci budú od ministra na výbore žiadať, aby sa našlo finančné krytie. Podľa správy o stave školstva by sa mali investície do regionálneho školstva zvýšiť o 110 miliónov eur a o 20 miliónov do vysokého školstva.

Poslankyňa Jana Žitňanská (nezaradená) hovorí, že aj v tomto roku sa platy učiteľov na základných a stredných školách zvýšili o päť percent a pedagógovia to de facto nepocítili na výplatných páskach.

"Hovorila som s viacerými učiteľmi, ktorí sú rozčarovaní, kvôli tomu, že aj tento rok to zvýšenie len tak-tak že pokrylo infláciu. Na druhej strane každé zvýšenie je dobré, treba to však diferencovať, aby kvalitní učitelia dostali viac," upozornila Žitňanská.

Šéf rezortu školstva má podľa nej veľkú úlohu pri príprave nového zákona o financovaní, aby na základe neho dostali viac kvalitní učitelia. Zmeny vo financovaní chce ministerstvo pripraviť na budúc rok.

Učitelia: Odbory neprišli s požiadavkami

Predseda parlamentného výboru Mojmír Mamojka (Smer) naopak považuje zvýšenie platov učiteľov za "dobré a reálne".

"Minister školstva nikdy nenamietal, že učitelia si zaslúžia viac. Len to narážalo na ekonomické možnosti. Teraz sa ekonomická situácia jemne vylepšuje nielen u nás, ale aj všade v Európe, tak si myslím, že to je niečo, čo je dobré a je to reálne," povedal Mamojka.

Zvýšenie platov o päť percent kritizujú aj Nové školské odbory (NŠO) a učitelia, ktorí organizovali minulý rok štafetový štrajk.

Učitelia, ktorí stáli vlani za štafetovým štrajkom, kritizujú predstaviteľov školského odborového zväzu, že na rokovania s vládou neprišli s vlastnými požiadavkami, ale len vychádzali z Čaplovičovej správy o stave školstva. Tá je podľa nich len bezvýznamným zdrapom papiera.

"Deklarované záväzky do roku 2016 sú už definitívne v rovine sci-fi a predstavy do roku 2020 prechádzajú do žánru fantasy," domnievajú sa.