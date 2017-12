Akadémiu vied čaká zmena, vedci musia šetriť ako úradníci

Smer chcel Slovenskej akadémii vied zobrať takmer jedenásť miliónov. Škrty budú napokon menšie.

14. okt 2013 o 20:06 Soňa Gyarfašová

BRATISLAVA. Slovenská akadémia vied sa dočkala ústupku od vládneho Smeru.

V rozpočte verejnej správy, ktorý vo štvrtok schválila vláda, plánuje, aby akadémia ušetrila budúci rok približne 2,4 milióna eur.

V pracovnej verzii rozpočtu rátal minister financií Peter Kažimír s takmer 11 miliónmi eur. Akadémii by potom hrozilo masové prepúšťanie – prišla by asi o 600 zamestnancov, teda približne o štvrtinu pracovníkov.

Škrty mohli podľa podpredsedu SAV Pavla Šajgalíka ohroziť nielen chod ústavov, ale aj čerpanie peňazí z eurofondov a zazmluvnené vedecké projekty.

Vedci ako úradníci

„Peniaze dostanú jednotlivé ústavy, ktoré sa s tým budú musieť vyrovnať,“ hovorí o novom návrhu šéf SAV Jaromír Pastorek.

O priaznivejšej podobe rozpočtu však chcú ešte rokovať v parlamente. Aj SAV má šetriť podľa pravidiel reformy štátnej správy ESO.

„Nepochybujem, že sa peniaze v akadémii ušetriť dajú, ale nepovažujem za šťastné, že sa šetrí na vede v réžii štátnych úradníkov ministerstva vnútra. Myslím, že tento krok nevedie k inovatívnosti slovenskej ekonomiky,“ hovorí poslanec SDKÚ Miroslav Beblavý.

Aj viacerí vedci kritizovali, že Smer nastavil pravidlá šetrenia vo vedeckej inštitúcii podľa rovnakého modelu ako v štátnej správe.

„Odporúčania ministerstva vnútra majú slúžiť ako návody, a nie ako fixná schéma, preto je možné nájsť aj iný priestor na úspory príslušnými organizáciami,“ napísali z tlačového odboru.

Zaradenie akadémie do programu ESO vo svojom liste snemu SAV kritizoval aj štátny tajomník ministra školstva Štefan Chudoba. „Môže mať negatívny vplyv na prebiehajúce transformačné procesy,“ píše.

SAV sa má osamostatniť

Akadémia sa má od budúceho roka meniť na vedeckovýskumnú inštitúciu. Zmenu plánovala už minulá vláda.

SAV bude môcť aj podnikať, peniaze, ktoré zarobí, by nešli do štátneho rozpočtu ako dnes. Nový zákon by mal byť pripravený v roku 2014, akadémia by podľa tohto modelu mala začať fungovať od roku 2015.

Česká akadémia vied funguje podľa tohto modelu od roku 2007. „Ministerstvo financií už nemôže predpisovať záväzné limity počtu zamestnancov alebo mzdové tabuľky,“ hovorí jej predseda Jiřího Drahoš.

Vedecké ústavy získali väčšiu samostatnosť a dokážu lepšie konkurovať aj zahraničným inštitúciám.

„Prínos nie je v tom, že štát prvoplánovo ušetrí, ale že systém bude efektívnejší a prinesie za vložené peniaze väčší výkon a kvalitu,“ hovorí Drahoš.