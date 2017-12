Harabin spamuje ministrov aj Markízu

Predseda Najvyššieho súdu rád rozposiela vtipy či texty o jablkách. Zoznam adresátov je pestrý.

14. okt 2013 o 20:20 Monika Tódová

Harabin zablokoval na Najvyššom súde internet. Sám trávi čas rozposielaním vtipov.

BRATISLAVA. „Ja som z Chminianskych Jakubovian a potrebujeme políciu. Sme sa vlámali do domu.“

Róm Rudolf Horváth takto pred niekoľkými rokmi zavolal na políciu a sám sa udal. Dodal, že ak by bola možnosť, išiel by do basy.

Predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin vo štvrtok nahrávku, ktorá už roky visí na internete, preposlal asi stovke ľudí.

Sú medzi nimi jemu blízki sudcovia Najvyššieho súdu, advokáti, bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková alebo aj podnikateľ Jozef Oklamčák.

Náhody

Adresár Komu Harabin posiela e­maily Justícia Ivetta Macejková – šéfka Ústavného súdu,

– šéfka Ústavného súdu, Milan Ľalík – sudca Ústavného súdu,

– sudca Ústavného súdu, Dobroslav Trnka – bývalý generálny prokurátor,

– bývalý generálny prokurátor, Ladislav Tichý – bývalý zastupujúci generálny prokurátor,

– bývalý zastupujúci generálny prokurátor, Michal Truban – bývalý šéf Špeciálneho súdu,

– bývalý šéf Špeciálneho súdu, Igor Burger – sudca, roky kandidoval za podpredsedu Najvyššieho súdu, no vždy mu pred voľbou do toho niečo prišlo,

– sudca, roky kandidoval za podpredsedu Najvyššieho súdu, no vždy mu pred voľbou do toho niečo prišlo, Helená Kožíková – bývalá členka Súdnej rady, ktorá podala žalobu aj trestné oznámenie na filmárku Zuzanu Piussi,

– bývalá členka Súdnej rady, ktorá podala žalobu aj trestné oznámenie na filmárku Zuzanu Piussi, Juraj Kus – advokát,

– advokát, Marica Pirošíková – zástupkyňa štátu pri ESĽP. Politika Dušan Čaplovič – minister školstva,

– minister školstva, Marek Maďarič – minister kultúry,

– minister kultúry, Monika Jankovská – štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti,

– štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, Anna Vitteková – bývalá štátna tajomníčka, dnes poslankyňa Smeru,

– bývalá štátna tajomníčka, dnes poslankyňa Smeru, Miroslav Jureňa – bývalý minister pôdohospodárstva za HZDS,

– bývalý minister pôdohospodárstva za HZDS, Viera Petríková – bývalá ministerka spravodlivosti. Osobnosti verejného života Pavel Kapusta – šéfredaktor týždenníka Extra Plus,

– šéfredaktor týždenníka Extra Plus, Ivo Hlaváček – diplomat,

– diplomat, Jozef Oklamčák – podnikateľ,

– podnikateľ, Ján Tribula – redaktor.

Medzi adresátmi, z ktorých jeden poslal e-mail aj redakcii SME, bol aj redaktor Markízy Ján Tribula.

Ten hneď na druhý deň pripravil reportáž, v rámci ktorej Horvátha navštívil a známeho „úprimného zlodeja“ sa pýtal, ako sa má po odsedení trestu.

Tribula odmieta, že by ho Harabin inšpiroval, na reportáži vraj robil už dlhšie. Prečo je na zozname predsedu Najvyššieho súdu, si nevie vysvetliť.

„Netuším, ako som sa tam objavil, úplná náhoda,“ povedal Tribula.

S Harabinom si netyká, nemá naňho ani telefón. Predseda Najvyššieho súdu podľa neho takto posiela „strašne veľa“ e-mailov.

„Mne to chodí do spamu. Potom to naraz všetko mažem,“ povedal Tribula.

Píše mnohým a často

Medzi adresátmi je aj Marica Pirošíková, zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva. Hovorí, že takéto hromadné správy maže bez prečítania.

Aj ona tvrdí, že Harabin vtipy posiela pravidelne. „Mňa tam má zaradenú, odkedy som na ministerstve,“ hovorí Pirošíková s tým, že s Harabinom má pracovný vzťah.

Na zozname sú aj ministri školstva Dušan Čaplovič a kultúry Marek Maďarič.

„Na e­mailovú adresu ministra príde denne desiatka e­mailov a ak sa ktokoľvek rozhodne ministrovi poslať správu, nemôže mu to zakázať. Na základe zamerania doručenej správy posiela jej obsah na vecné riešenie príslušným odborným útvarom rezortu,“ napísal Čaplovičov hovorca Michal Kaliňák.

Zoznam nepripravil

Harabin o adresátoch tvrdí, že „nejde o ním vytvorený, ale o náhodne zostavený zoznam“. Sú na ňom podľa neho aj „osoby, s ktorými nie je v žiadnom vzťahu“.

Sudcovia zo zoznamu ho v minulosti viackrát podporili, napríklad na Súdnej rade. S Macejkovou či Trnkom však v poslednom období nemal dobré vzťahy.

S bývalým šéfom prokurátorov sa nezhodol potom, čo potvrdil jeho telefonický rozhovor s narkobarónom Bakim Sadikim, Macejková mu vytkla, ako sa vyjadruje o ústavných sudcoch.

Harabin tvrdí, že zaujímavosti rozposiela ďalej „v rámci šírenia ústavného práva na informácie“.

Zaráža ho, že niekto poslal e-mail SME bez jeho súhlasu. Podľa neho môže ísť o zásah do ochrany osobných údajov s trestnoprávnym dosahom.

Vzápätí však dodal, že môže tieto e­maily posielať aj do SME. Krátko potom prišlo od neho niekoľko správ, napríklad o tom, aké zdravé je ovocie.

E-mail o Horváthovi vraj Harabin nebral ako vtip.

„Osobne si ako trestný sudca vždy váži páchateľa, ktorý sa prizná a svoj čin úprimne oľutuje. Pri ukladaní trestu by zohľadnil túto skutočnosť ako poľahčujúcu okolnosť,“ napísal jeho tlačový odbor.

V roku 2010 Harabin zablokoval na Najvyššom súde sudcom pozeranie viacerých internetových stránok, ktoré podľa neho nemali nič spoločné s prácou.

Sudcovia to vtedy brali ako súčasť pomsty tým, čo s ním nesúhlasia.