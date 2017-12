Chemické zbrane strážia aj traja Slováci

Oco, však ty máš Nobelovu cenu

Slovák MARIÁN RUŽOVIČ je zbrojným inšpektorom OPCW už deviaty rok.

Ako ste sa dozvedeli, že vašu organizáciu ocenili Nobelovou cenou za mier?

„Zhodou okolností som mal práve v piatok voľno, keď mi zavolal syn na mobil: Oco, však ty máš Nobelovu cenu! Od neho som sa to dozvedel.“

Je to zaslúžená cena?

„Áno. Za tých 16 rokov pracovala organizácia tak, že o nej vedelo len málo ľudí, ktorí sa tým zaoberajú. Keď si zoberiete, že 80 percent priznaných svetových zásob chemických zbraní je zničených, tak na tom máme svoj podiel.“

Ako ste sa dostali k práci zbrojného inšpektora?

„Devätnásť rokov som pracoval v armáde a mojou špecializáciou bola radiačná, chemická a biologická ochrana. S OPCW som spolupracoval už za ministerstvo obrany, keď sa riešili odzbrojovacie zmluvy a jednou z nich bol dohovor o zákaze chemických zbraní, pre čo som chodieval aj do Haagu. Keď mali voľné posty inšpektorov, prihlásil som sa. Na prvýkrát mi to nevyšlo, pretože záujem bol vyšší ako ponuka. Na druhýkrát sa mi to už podarilo.“

Kde všade ste robili inšpekciu?

„Nebudem menovať žiadne krajiny, ale bol som vo viacerých, ktoré deklarovali, že majú zásoby chemických zbraní a zaviazali sa, že ich budú ničiť. Bol som pri ich inventarizácii aj ničení.“

Viete si predstaviť, v akých podmienkach pracujú v Sýrii vaši kolegovia?

„Samozrejme, je to historická misia. Sme asi prvou organizáciou, ktorá kontroluje určitý druh zbraní v krajine, kde prebieha vojna. Sme pripravení, čo sa týka chemických zbraní, ale toto je úplné nóvum. Mnohí z nás majú skúsenosti s armádou, ale toto je nesmierne ťažké a každý deň myslím na kolegov, ako to prežívajú.“

Do roka majú zničiť obrovské zásoby zbraní.

„Do konca mesiaca sa majú zinventarizovať všetky chemické zbrane, ktoré priznal Damask, zničiť zariadenia na ich výrobu a výskum. Potom sa rozhodne, ako sa zničia zásoby. Termín je do konca júna 2014.“

Dá sa to splniť?

„Bude to nesmierne ťažké.“

Nemáte strach z práce?

„Inšpektori prechádzajú veľmi intenzívnym tréningom, ktorý trvá dva až tri mesiace. Tréning sa opakuje každý rok, každé dva roky absolvujeme prípravu s chemickými látkami, čo sa týka ich detekcie, dekontaminácie a ochrany proti nim. Sme dobre technicky zabezpečení, máme to najmodernejšie, čo sa vo svete dá zohnať. Keď sa pohybujete v prostredí, ktoré je potenciálne vysoko toxické, človek nesmie upadnúť do rutiny a musí si uvedomovať, že to riziko tu je.“