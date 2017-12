Čaplovič chce škôlky pre deti od štyroch rokov zadarmo

Zaškolenosť detí v škôlkach klesá, ministerstvo to chce riešiť. Podľa Jany Žitňanskej je návrh nereálny.

15. okt 2013 o 15:38 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva je za bezplatné škôlky pre deti od štyroch rokov. Rodičia by tak neplatili poplatky za škôlku, hradili by len stravu a prípadne ďalšie krúžky.

Vytvoriť podmienky pre takúto zmenu navrhuje rezort v správe o stave školstva.

"V novelizovanom školskom zákone aj v novom zákone o financovaní sa nastaví postupné zavedenie bezplatného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Tieto zákony by mali nadobudnúť účinnosť v priebehu roku 2015," uvádza hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Takýmto spôsobom chcú zlepšiť zaškolenosť detí v materských školách.

V súčasnosti za škôlku neplatia rodičia detí rok pred nástupom do školy.

Analytička je za detské skupiny

Školská analytička Zuzana Zimenová o pripravovaných zmenách hovorí, že každá práca s dieťaťom v predškolskom veku je dobrá, najmä ak ide o deti z prostredia, ktoré nepodporuje ich rozvoj.

"Čím skôr sa začne s deťmi pracovať, tým lepšie," dodáva.

Zimenová by však privítala aj iné formy práce s deťmi v predškolskom veku ako v materskej škole. Podľa nej by aj na Slovensku mohli vzniknúť tzv. detské skupiny, ktoré už fungujú v zahraničí a majú voľnejšie pravidlá ako škôlky.

Žitňanská: Chýbajú peniaze

Výskumník SGI Andrej Salner považuje zabezpečenie bezplatnej škôlky už od štyroch rokov za krok správnym smerom pri zaškoľovaní detí z marginalizovaných rómskych komunít, bez ďalších opatrení však neočakáva zásadný dopad takejto zmeny.

"Už dnes je materská škola bezplatná vrátane stravy aj pre mladšie deti, ak je ich rodina v hmotnej núdzi. Na mnohých miestach, kde je veľa detí z marginazilovaných rómskych komunít, ale nemajú materské školy kapacitu ich prijať," upozorňuje Salner.

Aj podľa nezaradenej poslankyne Jany Žitňanskej je nutné riešiť nedostatok miesta v materských školách.

Návrh bezplatnej škôlky považuje Žitňanská za nereálny.

"Ministerstvo tak, ako je dnes, nie je schopné vybojovať financie ani na reálne zvýšenie platov, nie je dostatok asistentov, nie je dostatok učebníc. Všetko je to vec peňazí, čiže dnes dať takéto niečo do správy je len zbožné želanie, ale absolútne to nie je reálne," hovorí poslankyňa.

Navrhujú spájanie so školami

Správa o stave školstva, ktorú má ešte prerokovať vláda, upozorňuje, že podiel päťročných detí v škôlkach klesol z 84,7 percenta v roku 2004 na súčasných 81,4 percenta.

Výrazne sa znížilo zastúpenie detí od dvoch do troch rokov z 20,6 percenta na 7,8 percenta v roku 2010.

Zaškolenosť detí v materskej škole poklesol z 93 percent v roku 2004 na 86 percent v roku 2010.

Okrem bezplatnej škôlky pre deti od štyroch rokov by sa mali podľa správy vytvoriť podmienky na to, aby sme sa čo najviac priblížili k stopercentnej zaškolenosti detí rok pred nástupom do školy.

Vzhľadom na rastúci počet detí v materských školách do roku 2019 by sa mohli kapacity škôlok zvyšovať napríklad aj ich spájaním so základnými školami.

Spektrum zriaďovateľov materských škôl by sa mohlo rozšíriť o orgány miestnej štátnej správy, navrhuje správa.