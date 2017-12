Milióny na zachranný systém na ministerstve vnútra presunuli

Peniaze určené pre záchranné systémy použijú na nákup technológií či obmenu automobilovej techniky.

16. okt 2013 o 12:34 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra presunie takmer 12,14 milióna eur na iné investičné akcie. Vláda v stredu súhlasila so zmenou ich pôvodne určeného účelu z roku 2011.

Použitie týchto kapitálových výdavkov je na základe zákona časovo obmedzené, a to do konca decembra tohto roka. Rezort to však pre neukončené procesy verejného obstarávania nestihne.

Z tejto sumy malo ísť bezmála 12 miliónov eur na modernizáciu a rozšírenie funkčnosti integrovaného záchranného systému.

Výdavky na varovací systém pred povodňami predstavovali vyše 159-tisíc eur. Na centrálny sklad civilnej ochrany a humanitárnej pomoci Bystrička sa malo preinvestovať vyše 8-tisíc eur.

Z predmetnej sumy nevyužitých kapitálových výdavkov sa 3,08 milióna eur použije na obmenu automobilovej techniky pre priamy výkon policajných a záchranných zložiek.

Na zabezpečenie informačno-komunikačných technológií súvisiacich s integráciou súčasných a pristupujúcich sietí ministerstva sa presunie 8,967 milióna eur.

Zvyšných 93-tisíc eur poputuje na nákup technologického zariadenia pre príspevkovú organizáciu Centrum polygrafických služieb.