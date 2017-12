Glváč dohodol zľavu na súčiastky pre vrtuľníky

Ministerstvo ušetrí 1,2 milióna eur. Zmluvu podpísali za Galka, podľa Glváča boli diely predražené.

BRATISLAVA. Ministerstvu obrany sa podarilo mimosúdne dohodnúť s firmou S.M.S., ktorej mal rezort tento rok zaplatiť 8,5 milióna eur za súčiastky na vrtuľníky.

Obe strany sa dohodli, že túto sumu znížia o 1,2 milióna. Oznámil to šéf rezortu obrany Martin Glváč (Smer).

"Po deväťmesačných rokovaniach sa nám podarilo podpísať dohodu o urovnaní, kde sa nám podarilo ušetriť a urobiť zľavu 1,2 milióna eur," informoval minister.

Zmluvu na nákup súčiastok za 16,4 milióna eur na vrtuľníky Leteckej pátracej a záchrannej služby podpísalo ministerstvo ešte pod vedením Ľubomíra Galka (SaS).

Predražené súčiastky

Glváč začiatkom tohto roka argumentoval, že ide o nepotrebné súčiastky, ktoré boli nakúpené bez požiadaviek ozbrojených síl a že pri ich nákupe boli dojednané nevýhodné záručné lehoty.

"Domnievam sa, že polovica je úplne nezmyselná a som presvedčený, že boli veľmi, ale veľmi predražené," zopakoval Glváč.

"Predchádzajúce vedenie ministerstva malo podpísanú zmluvu na bojové vrtuľníky, bez rozhodnutia ozbrojených síl bola zmenená štruktúra a bola podpísaná zmluva na Leteckú pátraciu a záchrannú zmluvu," doplnil šéf rezortu. Ako dodal, niektoré súčiastky sa už použili na opravu vrtuľníkov.

"Niektoré boli použité a niektoré sú stále na sklade a beží samozrejme ich záručná lehota, ktorá za pár týždňov uplynie," ozrejmil Glváč.

Ušetrené finančné prostriedky chce ministerstvo investovať do výstroja a výzbroje vojakov. "Je to čisté ušetrené plus pre rezort obrany," doplnil Glváč.

Dohodli sa bez súdov

Ministerstvo odmietlo tento rok zaplatiť súkromnej firme sumu 8,5 milióna eur. Súkromná firma si tak chcela nechať preplatiť túto sumu cez súdny platobný rozkaz, čo ministerstvo taktiež odmietlo.

Začiatkom októbra prebehlo v tejto veci súdne pojednávanie, na ktorom obe strany potvrdili, že sa chcú mimosúdne dohodnúť.

Podľa exministra Galka dodávateľ rezortu obrany je povinný dodať akúkoľvek výzbroj a výstroj pre vojakov v dohodnutej kvalite.

"To znamená s originál certifikátmi, požadovanými záručnými listami a ďalšími atribútmi, ktoré boli dohodnuté v pôvodnej zmluve," povedal Galko s tým, že vylobovanie finančných zliav za cenu ústupkov pokladá za zlý politický krok súčasného vedenia ministerstva obrany.

"Vyvolanie súdneho sporu zo strany ministra Glváča a následné mimosúdne vyrovnanie je neštandardné a vyvoláva podozrenia z netransparentnosti a korupcie súčasného vedenia ministerstva obrany," doplnil Galko.