Schuster: Pracoval som od pol siedmej ráno do večera

RUDOLF SCHUSTER sa ako prezident ocitol v ohrození života. Práca s tým nesúvisí, tvrdí.

17. okt 2013 o 19:15 Miroslav Kern

Je práca prezidenta záťažou na zdravie?

„Závisí to od toho, ako chce kto túto prácu vykonávať. Keď si pozriete môj program, mal som prakticky každú polhodinu prijatie a nie formálne, ale vždy konkrétne rokovania. V čase, keď sme získavali nové meno a klopali na dvere, aby nás prijali do NATO a Únie, museli sme najprv naprávať to, čo sa predtým pokazilo. O to viac to bolo práce. Prezident si robí program sám. Môže si ho naprogramovať tak, že bude robiť málo, ale aj veľa. Prezident by však mal mať rozhodne dobrú kondíciu. Náročné sú cesty, príprava. Nie je to na osem hodín a mne osem hodín nestačilo. Možno som zle robil.“

Koľko hodín denne ste pracovali?

„Bol som v úrade od rána do večera, nie však preto, aby som robil umelecký dojem. Spýtajte sa ľudí, s ktorými som robil, ako som robil – či išlo o formálne vysedávanie, alebo o konkrétnu prácu.“

Mávali ste stretnutia už od pol ôsmej ráno.

„O pol siedmej či o siedmej už som bol tam. Chodil som skoro ráno, aby som si mohol vybaviť poštu, a kým ostatní prišli do práce, už som mal napísané, kto má čo konkrétne vybaviť. Večer som si zasa pripravoval prejavy. Takýmto štýlom som pracoval aj ako primátor, aj vo VSŽ. Nikto, kto chodil za mnou, ma nenašiel nepripraveného.“

Kedy ste chodili z práce?

„Vždy to bolo večer. Pokiaľ som mal večer ešte nejakú akciu, tak okolo siedmej. Keď nebolo nič, tak obyčajne okolo deviatej či desiatej.“

Podpísala sa práca na vzniku vašej choroby?

„Moja choroba s tým nemala nič spoločné. Mal som dobrú kondíciu, hrával som tenis. Bolo to len preto, že nezbadali včas, že mám prasknuté črevo a liečili ma na chrípku. Bol to omyl.“

Má mať prezident zvláštnu zdravotnú starostlivosť?

„Mal by mať normálnu starostlivosť. Len aby lekári, čo ho ošetrujú, postrehli, čo je chrípka a čo prasknuté črevo.“

Mali by prezidentskí kandidáti zverejniť svoj zdravotný stav?

„Určite by tam nemal ísť chorý človek. Bolo by to veľmi náročné, keby mal počas funkcie absolvovať nejaké liečenie. Zdravotný stav je tu naozaj dôležitý a ide o prácu s veľkou duševnou záťažou. Je to zodpovedná práca a človek ju prežíva.“