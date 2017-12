Exnovinárka: Vyšetrovateľ ma priviazal k radiátoru

V roku 2008 o vašom prenasledovaní za „básničku“ nakrútila reportáže markizácka Paľba.

A sestra primátora Lackoviča, doktorka Loduhová, na mňa podala trestné oznámenie za vetu „bola to pomsta doktorky Loduhovej.“ Vraj som ju ohovorila. Celá veta v skutočnosti znela: „Druhé trestné konanie bola pomsta doktorky Loduhovej,“ ale reportér Janko Pasiar tú prvú časť pri strihu odsekol. Lenže jej pomsta by to bola tak či tak, takže je to jedno.

Stále beží spor, v ktorom bývalý primátor Lackovič žiada od Markízy 50-tisíc. Vraj mu tými reportážami zničila politickú kariéru. V čase, keď už dávno nebol primátorom, keď už Mečiar vlastne zrušil celé HZDS v Považskej Bystrici, keď už nebol tieňovým ministrom. Nedávno som k tomu vypovedala.

Loduhová zažalovala aj Markízu, a tá sa nakoniec musela ospravedlniť, hoci publikovala len podložené vyjadrenia. Tým by sa to možno všetko skončilo a snáď by sa už nič nedialo, ale vo februári 2013 som na blog napísala článok s názvom Za oslobodzujúci rozsudok v kauze Básnička zaplatila TV Markíza. Keby som to neurobila, nemohla by som sa na seba pozerať do zrkadla.

V máji 2013 vás teda aj vďaka blogu začali opäť stíhať?

Nie v máji, oni to o dva mesiace antidatovali, v skutočnosti s tým začali v júli. Znovu otvorili staré konanie kvôli mojim vyjadreniam v Markíze, ktoré už bolo niekoľkokrát odmietnuté. Antidatovali to, lebo v júli by už obvinenie nemohlo byť vznesené kvôli premlčaniu.

Ako ste na to prišli?

Preberala som ho 4. júla. Keď sa vznesie obvinenie, okamžite musí byť zaslané obvinenému aj prokuratúre. Keby to urobili naozaj v máji, dávno by som ho musela mať, keďže zo zvedavosti preberám každú poštu.

Vyšetrovateľ v odôvodnení píše, že „z vykonaného dokazovania vyplynulo, že v podstate obvinená si vyfabulovala predstavu, že na jej osobe v inej veci došlo k porušeniu procesnoprávnej zásady ne bis im idem, a že bola dvakrát postihnutá za ten istý skutok.“ To som si tie dve konania a celé roky šikany vymyslela?

Na starosti to má vyšetrovateľ Kovarčík. Na blogu ste jeho prístup kritizovali.

Najskôr som mu zavolala, ako môže napísať takú ko...inu, že som si vyfabulovala 11-ročné behanie po súdoch. A rovno som mu povedala, že tam mohol napísať čokoľvek, ale takto sa „sko...iť" s titulom JUDr?

Pýtam sa ho, kedy ma vypočuje, a on, že či to naozaj musí byť. Povedala som mu, nech mu „nehrabe“, že som pripravená. A on, že ma vypočúvať nebude. Koncom augusta som sa teda vychystala u kaderníka, nahodila kostým, ktorý inak neznášam, a vybrala sa za jeho nadriadeným na kriminálku do Bratislavy. Oni dokonca v tom oznámení píšu taký nezmysel, že sa podáva na redaktorku Markízy Janu Teleki.

Veď ste boli len respondentka.

Samozrejme, vysvetľovala som im to. Bol tam okresný riaditeľ, šéf kriminálky a vedúci vyšetrovania, tak som im povedala, že som ochotná zabudnúť na to, že sú vecne a miestne nepríslušní, že o dva mesiace antidatovali to konanie, ak budem riadne vypočutá.

Pýtali sa, s akým právnikom prídem na výsluch, odpovedala som, že som svojprávna a prídem sama. Tak aj bolo. Prítomná bola aj dozorujúca prokurátorka. Začali ma tam však aj s vyšetrovateľom obracať na posmech, že som si druhé konanie vymyslela, že vôbec nebudú zapisovať, čo hovorím.

Preto som sa postavila a odišla, hoci sa mi vyhrážali pokutou 1600 eur. Nech mi ju dajú. Neskôr sa bránili, že som búchala do stola, bola hysterická a podobne. Vypočujte si nahrávku a uvidíte, ako to bolo v skutočnosti. Uniklo im totiž, že som leukemička a do stola búchať nemôžem, lebo by som buchla len raz a tri mesiace by som si necítila ruky. Tresla som len dverami, lebo mi z tých dvoch naozaj ostalo zle. Sú to mladší ľudia ako ja, ale hovadiť sa im len preto, že majú okrúhle pečiatky, nedám. Po toľkých rokoch šikanovania? Nedám.