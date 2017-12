Ernő Rubik spozná slávnu kocku okamžite. Hodí ju o zem

Jeho hračka sa stala symbolom 80. rokov. Ročne sa organizuje po celom svete 150 súťaží v jej skladaní.

18. okt 2013 o 14:39 Katalin Juhász, Új szó

Je prvým maďarským milionárom, no nehovoríme o forintoch, ale o dolároch. Jeho kocka sa stala symbolom 80. rokov a stále je o ňu veľký záujem, ročne sa na celom svete organizuje 150 súťaží v jej skladaní. Aktuálny rekord je 5,55 sekundy, on sám ju dokáže zložiť tak za minútku. Rubikova kocka oslávi štyridsať rokov a jej autor ERNŐ RUBIK sedemdesiat.

Ak by ste kocku vymysleli teraz, v roku 2013, alebo ak by sa teraz dostala na trh, bol by to ťažší alebo ľahší rozbeh?

Určite by to bola iná situácia, veď odvtedy uplynulo takmer 40 rokov. Všeličo sa zmenilo vo svete aj v našom malom mikrosvete. Krajiny vznikali a zanikali, systémy padali a rodili sa nové. Učíme sa novým úlohám, ako spoločnosť, tak jednotlivci. A, samozrejme, vyrástli nové generácie. S kockou sa dnes hrajú deti, ktoré ju dostanú od svojich starých rodičov. To je jedna vec. Druhá je tá, že ak sa zrodí niečo nové, cestu životom bude mať vždy, v akejkoľvek dobe, napínavú a obťažkanú problémami. Úspech sa nikdy nedá vopred predurčiť. Dá sa preň spraviť veľa, ale či sa niečo ujme, alebo nie, záleží na obrovskom počte vecí. A značnú časť z nich nemôžeme ovplyvniť. To, čo ako tvorcovia môžeme, je snažiť sa o čo najvyššiu kvalitu.

Ako si spomínate na svoje začiatky? Žili ste v „najšťastnejšom baraku“ socialistického bloku, odtrhnutý od reálnej trhovej ekonomiky. A tu ste vymysleli hračku.

Železná opona neexistovala len obrazne. Hovoríme o dobe, keď sme si kupovali topánky na základe reklám typu „topánky z obuvi“, keď bol obchod štátnym monopolom a vládlo plánované hospodárstvo. A to sa neriadilo potrebami spotrebiteľov, ale rozhodnutiami, ktoré sa zrodili v strane. Trh bol rozdelený medzi krajiny Varšavskej zmluvy a bolo rozhodnuté, ktorý socialistický štát bude čo vyrábať, pre koho a za koľko. V tejto štruktúre bolo nesmierne ťažké prísť s novým produktom, navyše s takým, čo nemá žiadnu históriu a tradíciu. Mimochodom, ani dnes by to nebolo ľahké. Pretože najvýraznejšou črtou kocky je nekonvenčnosť. Nedá sa zaradiť do niektorej z klasických kategórií hračiek. Oni presne vedia, aká má byť hračka, čo sa dá dobre predať.

Bolo namáhavé preniknúť do sveta?



Prešli tri roky od registrácie výrobku po spustenie jeho výroby. Tá sa v Maďarsku začala v roku 1977. Ďalšie tri roky boli potrebné na to, aby sa dostala za hranice. Maďarský zahraničný obchod nemal skúsenosti s tým, ako niečo predať, skôr s tým, ako niečo nakúpiť. V tomto regióne bolo veľmi málo produktov, ktoré by boli za dobrých podmienok a za dobrú cenu predané na Západ. V roku 1980 som poveril jednu americkú spoločnosť distribúciou a za nasledujúce tri, štyri roky mala hračka taký medzinárodný úspech, ktorý prekonal všetky očakávania.

Čo to konkrétne znamená?

Za tri roky sa predalo takmer sto miliónov kociek. Najmä vo vyspelých krajinách sa z nej stala módna záležitosť. Dokonca až mánia, a čo je zaujímavé, ostala „živou“ aj počas nasledujúcich rokov. Viete, na trhu sa objaví veľa skvelých produktov, ktoré niekoľko rokov „bežia“ a potom sa prepadnú pod zem. Aj potom, čo počiatočná horúčka z kocky klesla, záujem o ňu bol stabilný. Začiatkom nového tisícročia zažila dokonca akúsi renesanciu. Som veľmi rád, že si ju obľúbila aj generácia, pre ktorú sú počítače a smartfóny už nevyhnutnosťou.

Prečo, sú iní?