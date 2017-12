Za šéfa Matice potvrdili Tkáča, voľby sprevádzali urážky

Marián Tkáč zrejme získal väčšinu aj vo výkonnom výbore, ktorý ho doteraz nepodporoval.

18. okt 2013 o 18:17 Daniel Vražda, Daniel Vražda a sita

Po voľbách sa v Matici očakávajú čistky.



MARTIN. Valné zhromaždenie Matice Slovenskej potvrdilo v sobotu nadránom doterajšieho predsedu Mariána Tkáča nadpolovičnou väčšinou už v prvom kole.

Tkáč bude po novom šéfovať Matici bez platu. Vzdal sa ho po rovnakom sľube protikandidáta Igora Kovačoviča.

V Martine sa hlasovalo v napätej atmosfére. Po ostrých vzájomných útokoch a porážke Igora Kovačoviča a Romana Michelka sa v Matici očakávajú čistky.

Tkáč pravdepodobne získal väčšinu aj vo výkonnom výbore, ktorý ho doteraz nepodporoval. Ak sa rebeli dostanú do výboru, je možné, že zníži počet členov, aby sa ich zbavil.

Bezprostredne po voľbách však ponúkol staronový predseda opozícii spoluprácu. „Ja nikoho neodpisujem,“ vyjadril sa Tkáč.

Jeho hlavný kritik Roman Michelko verí, že si uvedomí, že likvidovanie opozície nie je správne.

Klauzula o ŠtB neprešla

Kto kandidoval choreograf a podpredseda Matice Igor Kovačovič ,

, spisovateľ a člen výboru Matice Roman Michelko ,

, ekonóm a predseda Matice Marián Tkáč ,

, Pôvodne trojročné volebné obdobie predĺžili matičiari na štyri roky.

Rozhádané frakcie sa mimoriadne obávali falšovania alebo spochybňovania výsledkov tajných volieb.

Hlasovacie lístky pre istotu pečiatkovali, aby nikto nemohol voliť viac razy. Hlasy rátali pod dohľadom kamier.

„V živote som nevidel takto hrubo zmanipulované valné zhromaždenie,“ vyhlásil jeden z kandidátov Michelko.

Tkáč mal v Matici dlhodobo zložitú pozíciu. Vo výkonnom výbore mali väčšinu jeho odporcovia.

Situácia vyvrcholila na jar, keď sa výbor pokúsili odstaviť Tkáča z volieb. Do volebného poriadku chceli dostať klauzulu, že za predsedu nemôže kandidovať vedomý spolupracovník komunistickej ŠtB. Schváliť ju malo valné zhromaždenie.

Matičiari schválili najprv, že hlasovanie o tomto bode bude verejné. Ešte pred hlasovaním jeden z delegátov tvrdil, že ľudia sa budú báť a tento bod verejne neodhlasujú. Takzvaný ôsmy bod volebného programu neprešiel.

Tkáč bol už pred hlasovaním pokojný. V pléne mal už po prvých hlasovaniach väčšinu. Povedal, že je úplne jedno, či by valné zhromaždenie tento bod schválilo, alebo nie.

„Mám dva lustračné osvedčenia a sú platné. Dal mi ich Langoš. Aj keby to schválili, netýkalo by sa ma to,“ dodal.

„Bolo to strašné, ľudia nedostávali slovo, prekrikovali sa. Väčšina vlastne odhlasovala, že v Matici môžu kandidovať aj eštebáci,“ reagoval kandidát Michelko

Ozýval sa piskot aj potlesk

Diskusie boli neverejné, ale zo sály sa striedavo ozýva piskot a potlesk frakcií.

Delegáti nečakali na prvý konflikt dlho. Hneď v úvode po voľbe pracovného predsedníctva niektorí členovia protestovali. Tkáč sa niekoľkokrát snažil ukončiť polemiku. Napokon vyhlásil, že komu sa nepáči, môže opustiť sálu.

Kandidátovi na predsedu Michelkovi neprešiel návrh na diskusiu bez časového ohraničenia. Povedal, že rokujú o takých vážnych veciach, že by sa mal mať každý možnosť vyjadriť.

„Je to absolútne strašné. Ľudia po sebe vrieskajú, nemôžu vystúpiť. Keď tam nemôžete byť, nepochopíte o čom hovorím. Zrejme hrajú na to, aby žiadna diskusia nebola. Ak, tak až po voľbách,“ opísal situáciu v sále Michelko.

Tkáč: Peniaze sa len tak nevyparia

Predseda Tkáč po zvolení pracovného predsedníctva vyhlásil, že by chcel pokračovať vo funkcii, aby mohol dokončiť to, čo začal. Tvrdí, že za kritickými názormi nie sú vždy najčestnejšie úmysly.

„Musím to povedať tak, ako to cítim. Za všetkým sú peniaze. Keď som prišiel za predsedu, zistil som katastrofu. Finančná časť národného pokladu je nenávratne preč. Keď som začal pátrať kde je, získal som nepriateľov, ktorí s tým mali niečo dočinenia. Dvadsaťšesť miliónov korún sa nevyparí. Niekde sú, možno sa len premiestnili. Možno že sa zmenili na golfové ihriská, vily, chaty... Moji predchodcovia by mali niesť za to zodpovednosť,“ povedal Tkáč.

V sobotu podal vo veci trestné oznámenie na generálnu prokuratúru.

Opozícia, väčšina Výkonného výboru Matice, Tkáčovi vyčítala najmä to, že sa správa ako absolutistický monarcha, nesplnené sľuby, ekonomické prešľapy, klientelizmus, snahu o ovplyvnenie výsledkov volieb, ale aj Tkáčove úvahy o zrušení Matice Slovenskej v súčasnej forme a jej transformáciu na občianske združenie a eštébácku minulosť.