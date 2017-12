Čaplovič chce viac peňazí pre športové gymnáziá

Ministerstvo školstva navrhuje zvýšiť športovým gymnáziám príspevok na žiaka o vyše osemdesiat eur.

20. okt 2013 o 9:05 TASR

Ministerstvo školstva navrhuje zvýšiť od budúceho roka športovým gymnáziám príspevok na žiaka o vyše osemdesiat eur.

BRATISLAVA. Športové gymnáziá by mohli od januára budúceho roka dostať viac prostriedkov. Ročný príspevok na jedného žiaka by sa mal zvýšiť o 87,50 eura.

Predpokladá to nariadenie vlády, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania poslalo ministerstvo školstva.

V súčasnosti v športových gymnáziách študuje asi 2513 žiakov.

Školám vraj teraz peniaze nestačia

Podľa materiálu sa má koeficient prevádzkovej náročnosti pre tieto školy zvýšiť z doterajšieho 2,0 na 2,5. Štátny rozpočet má stáť táto zmena necelých 220-tisíc eur.

"Športové gymnáziá dlhodobo poukazujú na nízky prevádzkový normatív na jedného žiaka, z ktorého nedokážu pokryť prevádzkové náklady vlastných športovísk a prenájom cudzích," uvádza sa v materiáli.

Súčasný normatív pokrýva podľa ministerstva školstva zabezpečenie športovej prípravy približne na dva až tri mesiace v školskom roku, pričom športová príprava prebieha až 11 mesiacov v školskom roku.

"Ako prvý krok je to chvályhodné, ale ešte je potrebných niekoľko takých krokov, aby sme vedeli so cťou prežiť. Je to také, ako keď nás bolí 36 zubov a toto vylieči tak štyri," povedal pre TASR riaditeľ Športového gymnázia Trenčín Jozef Pšenka.

V súčasnosti škola dostáva na prevádzku asi 400 eur na rok na jedného žiaka.

Riaditeľ hovorí, že tento rok je obzvlášť kritický, lebo škola nedostala od rezortu školstva, tak ako po minulé roky, ani účelovú dotáciu na šport. Podľa Pšenku išlo o dotáciu v priemere 60-tisíc eur na školu.

Rovnaký systém chcú aj na základných

Nariadenie navrhuje upraviť aj financovanie športovej prípravy v základných školách.

Náklady na športovú prípravu nariadenie navrhuje poskytovať rovnakým spôsobom, ako je to v prípade športových gymnázií, a to podľa počtu žiakov školy, ktorí sa zúčastňujú športovej prípravy.

Rezort školstva uvádza, že dôvodom zmeny je úsilie efektívne vynakladať peniaze na tento účel.

"To znamená neposkytovať finančné prostriedky na športovú prípravu žiakov športovej triedy základnej školy, ktorí sa nezúčastňujú športovej prípravy," dôvodí ministerstvo.