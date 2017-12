V kauze platina obvinili bývalého šéfa služobného úradu

Šéf služobného úradu bol obvinený z obzvlášť závažného trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Hrozí mu preto 15-ročné väzenie.

21. okt 2013 o 19:22 SITA

BRATISLAVA. Kauza platina ani po troch rokoch nezapadla prachom. V prípade podozrivého predaja platinových sitiek vyšetrovateľ obvinil už tretieho muža - bývalého šéfa služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv.

Vo svojom večernom spravodajstve o tom informovala televízia Markíza. V týchto dňoch uplynuli tri roky, čo televízia upozornila na predaj platinových sitiek.

Štát vtedy predal sitká za 660-tisíc eur, hoci ich trhová hodnota bola štvornásobne vyššia. Výhodnú kúpu pritom urobil mladík, ktorý v minulosti kandidoval za SDKÚ, teda za stranu, ktorá bola v čase predaja pri moci.

Ako pripomína Markíza, doteraz polícia obvinila znalca, ktorý platinu ohodnotil na 30 násobne nižšiu hodnotu, ako bola jej trhová cena. Neskôr sa obvinenia dočkal aj riaditeľ odboru mobilizačných rezerv. Teraz pribudol tretí obvinený, a opäť ide o človeka vo vysokej funkcii. Na rezervách šéfoval služobnému úradu.

"Bol obvinený z obzvlášť závažného trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku," povedal pre televíziu hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Vladimír Javorský. Ako mal ovplyvňovať nevýhodný predaj sitiek, sa zatiaľ nevie. Hrozí mu 15-ročné väzenie.

Ani dnes sa televízii nepodarilo s ním spojiť, no už v minulosti sa odmietol k čomukoľvek vyjadrovať a nebol ochotný sa ani stretnúť. "Z dôvodu štruktúry Vašich otázok a mojej schopnosti na ne odpovedať, považujem naše osobné stretnutie za vzájomnú stratu času," uviedol bývalý vedúci služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv Juraj L.

Ak by traja obvinení napokon skončili pred súdom, išlo by podľa Markízy o prvý prípad, keď niekomu v takejto kauze reálne hrozí väzenie. Na druhej strane je podľa Aliancie Fair-play otázne, prečo sa takto dôkladne vyšetruje len kauza bývalej vlády a iné prípady Ficových vlád idú do stratena.

"Často pozorujem, že vlády vyšetrujú škandály iných vlád a aj v tomto prípade možno mať pochybnosti, či tam nie je politická motivácia," uviedla šéfka Aliancie Fair-play Zuzana Wienk.

Celý prípad však môže napokon podľa Markízy skončiť celkom inak. Obvineného riaditeľa totiž nevyhodili, ale len postavili mimo služby. Naďalej teda dostáva 60 percent platu, hoci do práce nechodí. A ak ho súd neodsúdi, dodatočne mu vyplatia tisíce eur.