Babiš navštevoval eštebácky byt

Podľa spisu Vojak sa agent Bureš stretával s ŠtB v prepožičanom byte od februára do októbra 1984.

21. okt 2013 o 20:39 Soňa Gyarfašová, Soňa Gyarfašová, Matúš Burčík

Jeden z autorov eštebáckeho spisu o tajnom byte priznáva, že Andreja Babiša pozná.

BRATISLAVA. Hoci líder českého hnutia ANO Andrej Babiš naďalej popiera aktívnu spoluprácu s komunistickou tajnou službou, denník SME si vyžiadal ďalší spis z archívu Ústavu pamäti národa, ktorý ju potvrdzuje.

Už v sobotu sme informovali o spise Oko, podľa ktorého agent Bureš podával ŠtB hlásenia. Záznamy o Burešovi sú aj vo zväzku prepožičaného bytu s názvom Vojak.

Dokumenty doteraz neboli zverejnené, ÚPN ich predložil na súde, kde chce Babiš dokázať, že ho ŠtB viedla ako agenta neoprávnene.

Stretával sa u Vojaka?

Babiš Spisy ŠtB Bureš – Babišov osobný spis. Bol skartovaný.

– Babišov osobný spis. Bol skartovaný. Oko – Bureš v ňom vystupuje ako zdroj. SME o ňom písalo v sobotu.

– Bureš v ňom vystupuje ako zdroj. SME o ňom písalo v sobotu. Vojak – nový spis o byte, kde sa ŠtB stretávala s agentmi.

ŠtB zaviedla na Babiša osobný zväzok s krycím menom Bureš v roku 1982, neskôr bol skartovaný.

V spise Vojak sa píše, že schôdzky tajného spolupracovníka Bureša s ŠtB v prepožičanom byte sa konali od februára do októbra 1984.

Byt ŠtB používala podľa spisu od decembra 1983 do októbra 1984. Na akej bol adrese, zväzok neuvádza.

O čom mohol spolupracovník Bureš ŠtB referovať, sa zistiť nedá, časť zväzku v roku 1989 ŠtB zničila. Zachoval sa však návrh, ktorým ŠtB vyradila byt zo svojej siete.

„Schôdzková činnosť bola prevádzaná len s tajnými spolupracovníkmi Ladislav, Nový, Bureš, Smatana,“ píše v nej nadporučík ŠtB Andrej Kuľha.

Toho v pondelok SME oslovilo, odmietol však o akcii hovoriť. Pripustil len, že sa s Babišom poznal. „Netreba sa zaoberať tým, čo bolo. Inými vecami by ste sa mali zaoberať,“ dodal.

„Prepožičané byty slúžili ŠtB pri ich práci s agentúrnou sieťou,“ hovorí Miroslav Lehký, bývalý námestník českého Ústavu pre štúdium totalitných režimov.

ŠtB ich používala, aby utajila svoje operácie. Ak niekto takýto byt navštevoval, naznačuje to podľa Lehkého vedomú spoluprácu.

„Agent tam dochádzal na základe hesiel a bol presne poučený, kedy má do toho bytu prísť a čo má povedať, ak by niekoho stretol.“ V opačnom prípade by podľa neho hrozilo prezradenie.

Záznam nie je dôkaz

Babišovi advokáti spochybňujú vierohodnosť spisu Vojak aj ďalšie dôkazy, ktoré predložil ÚPN. Ak súd tieto dôkazy v konaní pripustí, sú pripravení brániť sa. „Nemajú žiadnu dôkaznú hodnotu,“ hovorí Babišov právnik Vladimír Ruman.

„V prípade, že takéto záznamy budú predmetom dokazovania na súde, tak poukážeme na skutočnosti, ktoré vyvracajú ich vierohodnosť.“

Akúkoľvek spoluprácu naďalej popiera aj Andrej Babiš, ktorý vidí vo zverejnených záznamoch predvolebný boj. K zväzku Oko, podľa ktorého pre ŠtB podával hlásenia o Alexejovi Novákovi, podozrivom z ekonomickej trestnej činnosti, sa vyjadril pre český týždenník Euro.

„O osobe menom Alexander Novák nič neviem a nie som si vedomý, že by som nejakého takého človeka stretol alebo poznal. Rovnako odmietam, že by som komukoľvek o tejto osobe poskytoval akékoľvek informácie,“ hovorí.

Babiš kontakty s ŠtB v roku 1982 síce priznal, žiadali však podľa jeho slov od neho analýzu kvality fosfátov pri obchode so Sýriou. Tvrdí, že v čase podpisu údajnej spolupráce bol v zahraničí, čo mu majú dosvedčiť na súde aj traja svedkovia – bývalí kolegovia z firmy Petrimex.

„Nikdy som vedome s ŠtB nespolupracoval,“ tvrdí s tým, že spis naňho založila tajná polícia fiktívne a účelovo.

video //www.sme.sk/vp/28362/

Jeden z tisícich

„Počas svojej praxe som prečítal tisícky spisov. S tým, že by dôstojníci ŠtB falšovali záznamy, som sa stretol zatiaľ v jednom prípade. Bola to snaha ŠtB kryť toho agenta po roku 1990,“ hovorí Radek Schovánek z českého Ústavu pre štúdium totalitných režimov.

Dodáva, že pri falšovaní evidencie riskovali príslušníci viaceré tresty.

„Tu nejde len o to, že by si eštebák vymyslel len spis Bureš, vymyslieť by si musel aj záznamy vo zväzku prepožičaného bytu a zväzku Oko a takisto záznamy o vyhodnotení spolupráce, ktoré by sa mali nachádzať v archíve Ústavu pamäti národa,“ hovorí.