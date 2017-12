Volebné zákony sa odkladajú, Kaliňák si zobral ešte mesiac času

Zákon podľa ministra nebude účinný od januára, a preto by sa nemal týkať jarných prezidentských volieb.

22. okt 2013 o 11:44 TASR

BRATISLAVA. Volebné zákony sa odkladajú, minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) ich na aktuálnej schôdzi parlamentu napokon nepredloží. Urobí tak na nasledujúcej.

Zákony sa zrejme nedotknú jarných prezidentských volieb. Naďalej je otvorená otázka nezávislej kontrolnej komisie.

To sú závery utorkového rokovania Kaliňáka s opozíciou o podobe volebných kódexov.

Porovnajú modely pre komisie

Minister Kaliňák si zobral ešte ďalší mesiac, aby rezort porovnal všetky modely kreovania komisií, ktoré kontrolujú financovanie strán a volebných kampaní.

"Vzali sme si ešte ďalší mesiac, aby sme mali možnosť porovnať všetky modely, ktoré sú v Európe, je to veľmi vážne rozhodnutie," povedal po rokovaní minister Kaliňák.

Dodal, že zatiaľ je dohodnuté paritné zastúpenie opozície a koalície v kontrolnej komisii. Rieši sa, kto ďalší v nej má byť.

"Či už nejakí zástupcovia nominovaní ústavným súdom, priamo sudcovia, hovorili sme aj o bývalých prezidentoch. Tých názorov je viac, preto skúsime vytvoriť ucelenú analýzu jednotlivých fixných komisií z demokratických systémov krajín," vysvetlil Kaliňák.

Otázna bola aj účinnosť zákona. Pôvodne bola navrhnutá na január 2014, volebné kódexy by sa tak dotkli aj prezidentských volieb. S tým mala problém opozícia, ktorá tvrdila, že kampaň pre tieto voľby už beží a zmena zákona by znamenala zmenu pravidiel uprostred hry.

Kaliňák pripúšťa, že by sa prezidentských volieb zákony dotknúť nemuseli. "Je to málo pravdepodobné," poznamenal.

Otázne je, či zákon bude účinný od budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu alebo až od ďalších volieb do Národnej rady, ktoré by mali byť v roku 2016.

Nevedia sa dohodnúť na preferenčných hlasoch

Nejednotný názor je podľa Kaliňáka aj v otázke preferenčných hlasov, ktoré voliči odovzdávajú vo voľbách svojim favoritom. Ešte nedávno sa hovorilo o možnosti zvýšiť váhu tzv. krúžkov.

V súčasnosti potrebuje kandidát tri percentá krúžkov z celkového počtu hlasov, ktoré získa jeho strana, aby sa na kandidátke posunul vyššie.

Uvažovalo sa o tom, že by po novom na "prekrúžkovanie" mohli stačiť dve percentá hlasov.

Problém s tým má podľa Miroslava Kadúca (OĽaNO) KDH a Most-Híd. Minister Kaliňák pripúšťa, že by mohlo zostať status quo s tromi percentami.

Kadúcovi sa to nepozdáva. "Chceli sme, aby sa na Slovensku nevolili prednostne strany, ale kandidáti," podotkol Kadúc.

KDH a Mostu-Híd podľa neho vyhovujú tri percentá potrebné na "prekrúžkovanie", pretože tak sa volia viac strany a nie kandidáti.

Kadúc poukázal aj na limity na kampaň, ktoré majú volebné zákony priniesť. Poznamenal, že vďaka internetu, ktorý je ťažko kontrolovateľný, sa môže rozpútať "veľmi efektívna antikampaň".

SDKÚ Kaliňákove zákony nepodporí

Šéfka klubu SDKÚ Lucia Žitňanská zopakovala, že opozícia s Kaliňákom nerokuje o konsenzuálnych zákonoch, ale o tom, čo chce Smer.

"Stále sa pohybujeme v mantineloch, ktoré nastavila vláda," poukázala s tým, že sa nediskutuje o zmene volebného systému. Táto diskusia jej chýba.

Ešte dopoludnia povedala, že SDKÚ podporí všetky návrhy vylepšujúce Kaliňákove volebné kódexy, ale nevidí priestor na podporu samotných zákonov.

Kaliňák v súvislosti so zmenou volebného systému zdôraznil, že je to na dlhšiu diskusiu, ktorá by pokojne mohla trvať ešte aj dva roky.

Volebné zákony majú zjednotiť pravidlá pre všetky voľby a kampane k nim na Slovensku.