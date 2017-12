Pracovníci firmy spreneverili pohonné hmoty za milióny eur

Dvaja zamestnanci komarňanskej firmy spôsobili škodu za vyše osem miliónov eur, hrozí im až pätnásť rokov väzenia.

22. okt 2013 o 14:23 TASR

BRATISLAVA. Národná kriminálna agentúra vyšetruje prípad sprenevery vyše šiestich miliónov litrov pohonných hmôt, v rámci ktorého bola spôsobená škoda takmer 8,3 milióna eur.

Vyšetrovateľ už v tejto súvislosti obvinil dve osoby, informoval v utorok hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

"Trestnou činnosťou sa mal obohatiť Kamil S. (60), vedúci pracovník obchodnej spoločnosti sídliacej v Komárne, spolu s Norbertom T. (38), vedúcim prevádzky skladu tejto firmy," oznámil Slivka.

Ako dodal, spoločnosť na základe zmluvy prijímala, skladovala, vydávala a aditivovala pohonné hmoty podľa dispozície zmluvného partnera. Tak od neho komárňanská firma prevzala približne 5,5 milióna litrov nafty a takmer 800-tisíc litrov benzínu. Podľa zmluvy zabezpečila tiež prevoz pohonných hmôt a ich uskladnenie.

"Potom nasledovala činnosť, ktorú by sme nenašli v žiadnom článku spomínanej zmluvy. Bez súhlasu výlučného vlastníka v období od decembra 2011 do júna 2012 mali prečerpať palivo do autocisterien, previesť a predať. O tom, že nešlo o malú čiastku, ktorú mali takýmto spôsobom získať, svedčí spôsobená škoda, presnejšie 8.275.114 eur," doplnil hovorca Prezídia.

Polícia v tejto súvislosti vykonala akciu, pri ktorej zaistila oboch obvinených, urobila viacero domových prehliadok a tiež prehliadku iných priestorov.

"Zaistené boli tiež listinné dôkazy, najmä faktúry, dodacie listy, doklady o preprave tovaru a iné," dodal Slivka.

Obom obvineným teraz hrozí v prípade dokázania viny za obzvlášť závažný zločin sprenevery trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. Stíhaní sú na slobode.