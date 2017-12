Zločinec tvrdí, že pracoval pre políciu, Kaliňák to popiera

Ľubomír Galko z SaS chce, aby minister vnútra na výbore objasnil či stíhaný Jozef Drag pomáhal polícii.

22. okt 2013 o 15:44 TASR





BRATISLAVA. Policajné rady údajne rozšíril šesťnásobný recidivista, člen podsvetia a organizovaného zločinu Jozef Drag, čo je absolútne neprípustné.

Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda SaS Ľubomír Galko s odvolaním sa na článok v týždenníku Plus 7 dní, podľa ktorého tento človek pracuje v policajných štruktúrach.

Galko preto spolu s opozičnými kolegami iniciuje zvolanie mimoriadneho Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ktorý sa má situáciou zaoberať.

Minister vnútra Robert Kaliňák však tvrdí, že Jozef Drag nebol členom policajného zboru.

Galkovi chýba trestné oznámenie

"Už uplynulo niekoľko dní, odkedy sa tieto informácie zjavili. Počkali sme a boli sme presvedčení, že minister vnútra Robert Kaliňák zaujme stanovisko. Ide aj o podozrenia z korupcie najvyšších funkcionárov polície, z ktorých jeden je dnes šéfom inšpekcie ministra vnútra a druhý poradcom ministra vnútra. Nestalo sa ale nič," tvrdí Galko.

V návrhu na zvolanie mimoriadneho rokovania výboru preto žiada predvolať nielen ministra vnútra, ale aj policajného prezidenta Tibora Gašpara, šéfa inšpekcie Ivana Ševčíka a Kaliňákovho poradcu Ľubomíra Minicha.

"Drag vo výpovedi tvrdí, že im odovzdával čierne peniaze z trestnej činnosti. Je šokujúce, že títo dvaja na neho nepodali trestné oznámenie. Očakávam, že minister vyvráti všetky informácie, ktoré v danom článku odzneli. Nech by boli za tým akékoľvek ušľachtilé ciele, tak prenikanie organizovaného zločinu do štruktúr polície je v demokratickej krajine absolútne neprípustné," myslí si opozičný poslanec s tým, že ak sa podozrenia potvrdia, Kaliňák by mal z rezortu vnútra odísť.

Člen brannobezpečnostného výboru Richard Vašečka (OĽaNO) je presvedčený, že ľudia si zaslúžia poznať pravdu.

"Ak polícia a súdy nie sú v poriadku, vyvoláva to nepríjemné pocity. Dúfam pre dobro Slovenskej republiky a jej meno, že Kaliňák to bude môcť vysvetliť, že ide o nedorozumenie či lož," dodal.

Kaliňák: Sú to úplné nezmysly

Kaliňák vzápätí pred novinármi reagoval, že medializované informácie sú úplné nezmysly a bola podaná séria trestných oznámení.

Pravdivé je podľa jeho slov to, že Drag je stíhaný za organizovanú kriminalitu, bol obvinený aj obžalovaný.

"Členom policajného zboru nebol. Ak si snaží zachrániť kožu tým, že rozpráva nezmysly, je to právo obvineného aj obžalovaného samozrejme," povedal minister s tým, že on osobne ani nikto z čelných predstaviteľov polície sa s Dragom nestretli.

Na margo iniciovaného rokovania výboru povedal, že bude musieť byť utajený, teda ak chce opozícia urobiť kauzu, tak má smolu. Kaliňák však nemá problém prísť.

Komunikačný odbor ministerstva vnútra neskôr doplnil, že Drag s políciou spolupracoval pri odhaľovaní závažnej trestnej činnosti v podsvetí.

"To ale neznamená, že ak niekto s políciou spolupracuje, môže sám páchať trestnú činnosť. Preto sme Draga obvinili za organizovanú kriminalitu a je z nej obžalovaný," uviedlo ministerstvo, podľa ktorého sa teraz Drag snaží vyviniť tým, že rozpráva nezmysly.

Viac informácií rezort momentálne podať nemôže, keďže prípad podlieha režimu utajenia a prebieha aj súdne konanie.