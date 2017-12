Štát podľa Sulíka tají, koľko stála cesta do Petrohradu

Ministerstvo vnútra podľa strany SaS nevyčíslilo náklady septembrového letu vládneho špeciálu do Ruska.

23. okt 2013 o 12:05 SITA

BRATISLAVA. Štát tají, koľko stála septembrová cesta poslankýň národnej rady do Petrohradu, tvrdí predseda SaS Richard Sulík. Podľa Sulíka sa štátne orgány napriek zákonu o slobodnom prístupe k informáciám vyhli vyčísleniu nákladov spojených so služobnou cestou do Petrohradu 21. až 23. septembra.

„Na našu oficiálnu žiadosť z 26. septembra ministerstvo vnútra odpovedalo tak, že v danej chvíli tieto údaje nie sú k dispozícii. Ale dozvedeli sme sa, že okrem poslankýň Laššákovej, Gabániovej, Vittekovej a Roškovej leteli s nimi vo vládnom lietadle - a teraz citujem odpoveď ministerstva - p. Strýčková, p. Chovanec a p. Murín,“ uviedol Sulík v stanovisku, ktoré poskytla strana SaS.

Sulíkovci sa s infožiadosťou obrátili aj na Národnú radu. Tvrdia, že na jej základe zistili, že účasť Kataríny Strýčkovej na služobnej ceste vraj vyplývala z jej pracovnej náplne – protokolárne zabezpečovanie zahraničných služobných ciest predstaviteľov parlamentu.

Hovorca predsedu parlamentu Pavol Chovanec šiel do Ruska na žiadosť podpredsedníčky parlamentu Laššákovej, pričom si „nenárokoval diéty a výdavky na hotel a svoj pobyt si hradil sám“.

"Robíme z toho taký záver, že na výlet do Petrohradu, pretože to je správne pomenovanie tejto takzvanej služobnej cesty, išli zbytočne ďalší dvaja úradníci. Veď keby bola účasť pána Chovanca nutná, neplatil by si hotel z vlastných," hovorí strana SaS.

Podľa Sulíka je pozoruhodnou kapitolou účasť p. Murína. "Kancelária národnej rady o ňom prezradila len toľko, že je Marián a že žiadosť o jeho odvoz dal konzulát v Sankt Peterburgu. Pýtam sa, čo má toto znamenať? Aký bol účel cesty tohto pána? A kto to vlastne je,“ pýta sa Sulík.