Fico sa plánuje zapojiť do kampane v regionálnych voľbách

Premiér by chcel podporiť kandidátov Smeru v čase, keď bude mať v daných regiónoch výjazdy.

23. okt 2013 o 14:19 SITA

BRATISLAVA. Premiér a predseda strany Smer Robert Fico sa pravdepodobne zapojí do volebnej kampane na podporu kandidátov jeho strany v regionálnych voľbách.

Oficiálna kampaň odštartovala dnes. Fico má v nastávajúcom období naplánovaných pomerne veľa výjazdov.

„Pokiaľ sa tie výjazdy skombinujú s aktivitami, ktoré sú súčasťou volebnej kampane našich kandidátov, tak nevylučujem, že sa na niektorých stretnutiach objavím, rátam s tým,“ povedal Fico.

Plánuje podporiť aj stranícku kandidátku na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja Moniku Flašíkovú-Beňovú.

„Samozrejme, aj tu rátam s nejakými výjazdmi, ktoré súčasne budú pracovnými cestami a popri tom vo večerných hodinách, ak bude nejaký míting, tak sa na ňom zúčastním,“ dodal Fico.

Volebná kampaň sa podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov začína dnes 23. októbra a potrvá do 7. novembra do 7:00.

Platí aj predvolebné a volebné informačné moratórium. Moratórium bude trvať od štvrtka 7. novembra od 7:00 až do skončenia hlasovania, teda do 9. novembra do 22:00. V praxi to znamená, že 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň volieb je akákoľvek volebná kampaň zakázaná.

Počas volieb zákon zakazuje členom volebných komisií a členom odborných sumarizačných útvarov informovať o priebehu a výsledku volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.